Tragiczne zderzenie pod Łowiczem. Jedna osoba zginęła, droga całkowicie zablokowana

Tragiczny wypadek w Mysłakowie. Czołowe zderzenie busa i ciężarówki

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w czwartek 11 czerwca o poranku w Mysłakowie niedaleko Łowicza. Według ustaleń, o godzinie 5:22 na drodze krajowej nr 70 doszło do czołowego uderzenia busa marki Renault Master z ciężarową Scanią. Busem, który był prowadzony przez 33-letniego Ukraińca, jechały cztery kobiety w wieku od 18 do 51 lat. Pojazdem ciężarowym kierował 48-letni mieszkaniec powiatu łowickiego.

Służby ratunkowe natychmiast dotarły na miejsce tragedii.

- Strażacy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby utorować sobie drogę do bezpiecznego wydobycia poszkodowanych z wraku - wyjaśnił w rozmowie z Radiem Eska bryg. Jędrzej Pawlak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi.

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Niestety w wypadku zginęła 51-latka jadąca busem, co potwierdziła nadkom. Urszula Szymczak z łowickiej policji, przekazując jednocześnie, że pozostali ranni zostali zabrani do szpitali w Skierniewicach oraz Sochaczewie w celu wykonania niezbędnych badań i udzielenia pomocy medycznej.

Obecnie pod nadzorem prokuratury śledczy pracują na miejscu zdarzenia. Wiadomo już, że obaj kierujący w momencie zderzenia byli trzeźwi, o czym zapewniła nadkom. Szymczak.

Służby będą teraz ustalać dokładny przebieg i powody, które doprowadziły do tego koszmarnego wypadku.

Utrudnienia po wypadku w Mysłakowie. Wyznaczono objazdy

Z powodu zderzenia przejazd trasą DK70 został całkowicie wstrzymany. Mundurowi zorganizowali alternatywne trasy przejazdu dla podróżujących tą drogą. Jak poinformowała łowicka komenda policji, kierowcy są kierowani na autostradę A2, wykorzystując węzły Skierniewice i Łowicz, a także skrzyżowanie ulic Poznańskiej i Warszawskiej w samym Łowiczu.

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