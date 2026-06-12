ESKA Music Tour 2026 w Buczku! Truskawkowa stolica Polski zaprasza na muzyczne wydarzenie roku!

Wielkie nazwiska rozgrzeją publiczność w Buczku ESKA Music Tour 2026
Wielkie świętowanie opanuje Buczek już w weekend 20-21 czerwca 2026 roku na Placu przy ulicy Parkowej, a startujemy od godziny 17:00! Program tegorocznej edycji pęka w szwach od gwiazd! Zobaczcie szczegółowy harmonogram, by nie przegapić swoich ulubieńców:
Sobota – 20 czerwca 2026
- 17:00 – Oficjalne otwarcie X Krajowego Święta Truskawki
- 17:00 - 18:00 – Koncert zespołu MIG
- 18:00 - 19:00 – Przywitanie zaproszonych gości, uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Buczek oraz rozdanie nagród w konkursach truskawkowych
- 19:00 - 20:10 – Koncert JAMAL
- 20:10 - 20:30 – Animacje i konkursy dla publiczności
- 20:30 - 21:40 – Koncert MESAJAH
- 21:40 - 22:00 – Animacje i konkursy
- 22:00 - 23:30 – Gwiazda wieczoru: PIERSI
Niedziela – 21 czerwca 2026
- 15:30 - 17:00 – Regionalny blok artystyczny Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku. Zobaczycie występy: Dziecięcego zespołu wokalnego "Trzy Żywioły" oraz solistek GOKiS
- Chóru Bogoria GOKiS, Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca "Buczkowiacy", Dziecięcego zespołu tanecznego S'crew CHATTERBOXES
- 17:00 - 18:15 – Koncert zespołu KUBAŃCZYCY
- 18:15 - 18:30 – Animacje i konkursy
- 18:30 - 19:30 – Spotkanie i koncert idolki młodego pokolenia – JULIA ŻUGAJ
- 19:30 - 19:45 – Animacje i konkursy
- 19:45 - 20:45 – Energetyczny koncert KUBA I KUBA
- 20:45 - 21:00 – Ostatnia szansa na nagrody w konkursach
- 21:00 - 22:10 – Wielki finał i koncert niepowtarzalnej CLEO
Co na Was czeka w Strefie Zabawy?
Oprócz gigantycznej dawki muzyki, na terenie imprezy znajdziecie mnóstwo atrakcji dla każdego:
- Wesołe miasteczko – gwarancja szalonej zabawy dla małych i dużych!
- Strefa Gastronomiczna – pyszne jedzenie, w którym królować będą oczywiście truskawki!
- Strefa Wystawiennicza – regionalne perełki i unikalne stoiska!
Wstęp na wydarzenie jest wolny! Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor!
Buczek – gmina pełna smaku i nowoczesności
Buczek to miejsce, które dynamicznie się rozwija, dbając o swoją unikalną tożsamość. Najlepszym tego symbolem jest słynna tężnia solankowa na placu truskawkowym przy ul. Głównej 20 (obok Urzędu Gminy). Obiekt wyróżnia się unikalnym kształtem wielkiej truskawki, nawiązując do słynnych w całym regionie upraw tych owoców. Gmina jest też idealnym miejscem dla rodzin – działają tu dwie szkoły podstawowe (w Buczku i Czestkowie). Od wielu lat działa w Buczku Gminne Przedszkole a w ubiegłym roku został uruchomiony również Gminny Żłobek.
Na terenie Gminy Buczek znajduje się 32. Baza Lotnictwa Taktycznego, gdzie trafił pierwsze nowe myśliwce F-35. Z myślą o miłośnikach jednośladów trwa tu realizacja prawie 10-kilometrowej, asfaltowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m. Trasa powstaje na śladzie dawnych torów kolejowych, jest całkowicie odseparowana od ruchu samochodów i w 2027 roku połączy gminę Buczek z węzłem drogi S8 w Maurycy. Ścieżka poprowadzi od Bachorzyna, a w okolicach miejscowych stawów w Buczku powstanie świetna strefa odpoczynku: z 2-metrowym chodnikiem wokół akwenu, ławkami, altanami oraz oświetleniem fotowoltaicznym.
Jedną z największych i najbardziej ambitnych inwestycji realizowanych obecnie przez gminę jest budowa basenu, która przebiega zgodnie z harmonogramem, a zakończenie prac planowane jest na 28 sierpnia 2027 roku. Basen będzie wyposażony w ruchome dno, co pozwoli dopasowywać je do wieku dzieci i umiejętności pływania. Zaplanowano stworzenie czterech torów do pływania, ponadto dwa jacuzzi, saunę mokrą i suchą, plac zabaw wodny dla najmłodszych oraz tężnię solankowo-wypoczynkową.