Motocyklem wyprzedzał auta, nagle wjechał w znak. 33-latka zabrał śmigłowiec LPR

Lututów. Motocyklista rąbnął w znak

Do wypadku doszło po godz. 16 w sobotę, 28 lutego, czyli w pierwszy prawdziwie słoneczny dzień tego roku. - Jak ustalili policjanci w trakcie wyprzedzania przez kierującego pojazdem marki Peugeot jadącego przed nim osobowego Forda, 33-latek kierujący motocyklem marki Yamaha także rozpoczął manewr wyprzedzania tych pojazdów i z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z drogi uderzając w znak drogowy - przekazał st. asp. Piotr Siemicki z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.

Jak dodał, kierowca Peugeota był trzeźwy, z kolei od motocyklisty została pobrana krew do badań. Stan 33-latka po wypadku był poważny. Nieprzytomnego mężczyznę ratownicy przetransportowali śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

i Autor: KPP w Wieruszowie/ Materiały prasowe

Motocyklista bez uprawnień

Funkcjonariusze przy udziale technika kryminalistyki zabezpieczyli ślady w miejscu wypadku, sporządzili oględziny pojazdów oraz przesłuchali świadków. Teraz śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczynę tego zdarzenia. Co ciekawe, w trakcie czynności okazało się, że kierujący jednośladem 33-latek posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

