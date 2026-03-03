Kto rządzi w polskim internecie? Oto TOP 10 influencerów według rankingu See Bloggers!

Spis treści
Ranking Największych Twórców Internetowych 2025 - See Bloggers Łódź
Jeszcze kilka lat temu o pozycji twórcy decydowały przede wszystkim zasięgi - dziś to za mało. Najnowszy Ranking Największych Twórców Internetowych 2025 pokazuje wyraźnie, że branża influencer marketingu w Polsce wchodzi w dojrzałą fazę. Liczby wciąż mają znaczenie, ale kluczowy stał się realny wpływ mierzony jakością relacji z odbiorcami, poziomem zaangażowania i konsekwencją w budowaniu własnej marki.
Twórcy jak marki
Autorzy zestawienia zwracają uwagę, że czołowi influencerzy działają dziś jak profesjonalne przedsiębiorstwa. Rozwijają autorskie linie produktów, inwestują w nowe formaty, pojawiają się równolegle na kilku platformach i świadomie zarządzają swoją społecznością.
Obecność w mediach społecznościowych pozostaje fundamentem ich działalności, jednak o przewadze konkurencyjnej coraz częściej decyduje coś więcej: umiejętność analizy danych, strategiczne planowanie współprac oraz wykorzystywanie nowych technologii.
Odbiorcy są bardziej świadomi i wymagający niż kiedykolwiek wcześniej, a wiarygodność twórcy staje się kluczową walutą w relacjach z markami. Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, kto więc został doceniony i pojawił się wysoko w zestawieniu?
To najważniejsi twórcy polskiego internetu
W zestawieniu znalazły się osoby, które wyróżniają się spójną komunikacją, transparentnością oraz umiejętnością utrzymania stabilnego wzrostu w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku. To właśnie oni nadają ton polskiemu digitalowi i wyznaczają kierunki rozwoju branży. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie listę TOP 10 polskich influencerów 2025 roku.
Jak powstało zestawienie See Bloggers?
Raport przygotowano na podstawie szczegółowej analizy danych z całego 2025 roku. Pod uwagę wzięto m.in.:
- liczbę obserwujących na najważniejszych platformach – YouTube, Instagramie, TikToku, X oraz LinkedIn,
- popularność mierzoną łączną aktywnością odbiorców (polubienia, komentarze, udostępnienia),
- poziom zaangażowania pod pojedynczymi publikacjami,
- ruch generowany na blogach i innych zewnętrznych kanałach twórców.
Szerokie spektrum kategorii
Ranking obejmuje zarówno twórców uniwersalnych, jak i wyspecjalizowanych w konkretnych obszarach. Wśród kategorii znalazły się m.in.:
- Influencer Roku
- Osoba Publiczna
- Sportowiec
- Instagramer
- Bloger
- YouTuber
- TikToker
- Lifestyle
- Fashion & Beauty
- Entertainment
- Food
- Sport & Fitness
- Parenting
- Travel
- Automotive
- Gaming
- Marketing & Social Media.
See Bloggers 2026
W tym roku czeka nas 12. edycja See Bloggers Łódź, która odbędzie się w dniach 30-31 maja 2026 r. w EC1 w Łodzi podczas największego Festiwalu Twórców Internetowych w Polsce.