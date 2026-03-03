Kto rządzi w polskim internecie? Oto TOP 10 influencerów według rankingu See Bloggers!

Ranking Największych Twórców Internetowych 2025 - See Bloggers Łódź

Jeszcze kilka lat temu o pozycji twórcy decydowały przede wszystkim zasięgi - dziś to za mało. Najnowszy Ranking Największych Twórców Internetowych 2025 pokazuje wyraźnie, że branża influencer marketingu w Polsce wchodzi w dojrzałą fazę. Liczby wciąż mają znaczenie, ale kluczowy stał się realny wpływ mierzony jakością relacji z odbiorcami, poziomem zaangażowania i konsekwencją w budowaniu własnej marki.

Twórcy jak marki

Autorzy zestawienia zwracają uwagę, że czołowi influencerzy działają dziś jak profesjonalne przedsiębiorstwa. Rozwijają autorskie linie produktów, inwestują w nowe formaty, pojawiają się równolegle na kilku platformach i świadomie zarządzają swoją społecznością.

Obecność w mediach społecznościowych pozostaje fundamentem ich działalności, jednak o przewadze konkurencyjnej coraz częściej decyduje coś więcej: umiejętność analizy danych, strategiczne planowanie współprac oraz wykorzystywanie nowych technologii.

Odbiorcy są bardziej świadomi i wymagający niż kiedykolwiek wcześniej, a wiarygodność twórcy staje się kluczową walutą w relacjach z markami. Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, kto więc został doceniony i pojawił się wysoko w zestawieniu?

To najważniejsi twórcy polskiego internetu

W zestawieniu znalazły się osoby, które wyróżniają się spójną komunikacją, transparentnością oraz umiejętnością utrzymania stabilnego wzrostu w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku. To właśnie oni nadają ton polskiemu digitalowi i wyznaczają kierunki rozwoju branży. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie listę TOP 10 polskich influencerów 2025 roku.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kto ma największy wpływ w sieci? TOP 10 twórców polskiego internetu

11

Jak powstało zestawienie See Bloggers?

Raport przygotowano na podstawie szczegółowej analizy danych z całego 2025 roku. Pod uwagę wzięto m.in.:

liczbę obserwujących na najważniejszych platformach – YouTube, Instagramie, TikToku, X oraz LinkedIn,

popularność mierzoną łączną aktywnością odbiorców (polubienia, komentarze, udostępnienia),

poziom zaangażowania pod pojedynczymi publikacjami,

ruch generowany na blogach i innych zewnętrznych kanałach twórców.

See Bloggers 2025. Tak influencerzy bawili się podczas największego wydarzenia świata internetu

Szerokie spektrum kategorii

Ranking obejmuje zarówno twórców uniwersalnych, jak i wyspecjalizowanych w konkretnych obszarach. Wśród kategorii znalazły się m.in.:

Influencer Roku

Osoba Publiczna

Sportowiec

Instagramer

Bloger

YouTuber

TikToker

Lifestyle

Fashion & Beauty

Entertainment

Food

Sport & Fitness

Parenting

Travel

Automotive

Gaming

Marketing & Social Media.

See Bloggers 2026

W tym roku czeka nas 12. edycja See Bloggers Łódź, która odbędzie się w dniach 30-31 maja 2026 r. w EC1 w Łodzi podczas największego Festiwalu Twórców Internetowych w Polsce.

Jak dobrze znasz polskich influencerów? Oto QUIZ, który pokaże, czy jesteś na czasie! Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się debiutancki album muzyczny Wersow? Wersow Store Wersow World Wersow Magic Następne pytanie

Sonda Czy według ciebie praca influencera jest ciężka? Tak, jest bardzo trudna Wszystko zależy od wielkości influencera i zasięgów Nie, nie jest trudna Nie mam zdania