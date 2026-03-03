Kto rządzi w polskim internecie? Oto TOP 10 influencerów według rankingu See Bloggers!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-03-03 8:59

Kto dziś naprawdę ma wpływ na to, o czym mówi i czym żyje polski internet? Odpowiedź przynosi najnowszy ranking See Bloggers, w którym wyłoniono najbardziej wpływowych twórców w kraju. Zestawienie pokazuje, jak bardzo zmienił się krajobraz mediów społecznościowych i jak silną pozycję zbudowali influencerzy w polskiej przestrzeni cyfrowej.

Radio ESKA Google News

Ranking Największych Twórców Internetowych 2025 - See Bloggers Łódź

Jeszcze kilka lat temu o pozycji twórcy decydowały przede wszystkim zasięgi - dziś to za mało. Najnowszy Ranking Największych Twórców Internetowych 2025 pokazuje wyraźnie, że branża influencer marketingu w Polsce wchodzi w dojrzałą fazę. Liczby wciąż mają znaczenie, ale kluczowy stał się realny wpływ mierzony jakością relacji z odbiorcami, poziomem zaangażowania i konsekwencją w budowaniu własnej marki.

Twórcy jak marki

Autorzy zestawienia zwracają uwagę, że czołowi influencerzy działają dziś jak profesjonalne przedsiębiorstwa. Rozwijają autorskie linie produktów, inwestują w nowe formaty, pojawiają się równolegle na kilku platformach i świadomie zarządzają swoją społecznością.

Obecność w mediach społecznościowych pozostaje fundamentem ich działalności, jednak o przewadze konkurencyjnej coraz częściej decyduje coś więcej: umiejętność analizy danych, strategiczne planowanie współprac oraz wykorzystywanie nowych technologii.

Odbiorcy są bardziej świadomi i wymagający niż kiedykolwiek wcześniej, a wiarygodność twórcy staje się kluczową walutą w relacjach z markami. Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, kto więc został doceniony i pojawił się wysoko w zestawieniu?

Polecany artykuł:

Wysokością przewyższa polskie bloki. Ma 2500 lat i waży ponad 1200 ton!

To najważniejsi twórcy polskiego internetu

W zestawieniu znalazły się osoby, które wyróżniają się spójną komunikacją, transparentnością oraz umiejętnością utrzymania stabilnego wzrostu w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku. To właśnie oni nadają ton polskiemu digitalowi i wyznaczają kierunki rozwoju branży. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie listę TOP 10 polskich influencerów 2025 roku.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kto ma największy wpływ w sieci? TOP 10 twórców polskiego internetu

See Bloggers
Galeria zdjęć 11

Jak powstało zestawienie See Bloggers?

Raport przygotowano na podstawie szczegółowej analizy danych z całego 2025 roku. Pod uwagę wzięto m.in.:

  • liczbę obserwujących na najważniejszych platformach – YouTube, Instagramie, TikToku, X oraz LinkedIn,
  • popularność mierzoną łączną aktywnością odbiorców (polubienia, komentarze, udostępnienia),
  • poziom zaangażowania pod pojedynczymi publikacjami,
  • ruch generowany na blogach i innych zewnętrznych kanałach twórców.

See Bloggers 2025. Tak influencerzy bawili się podczas największego wydarzenia świata internetu

Polecany artykuł:

To najlepsze miejsce do życia w Polsce według AI. Niewielkie, ale z perspektywa…

Szerokie spektrum kategorii

Ranking obejmuje zarówno twórców uniwersalnych, jak i wyspecjalizowanych w konkretnych obszarach. Wśród kategorii znalazły się m.in.:

  • Influencer Roku
  • Osoba Publiczna
  • Sportowiec
  • Instagramer
  • Bloger
  • YouTuber
  • TikToker
  • Lifestyle
  • Fashion & Beauty
  • Entertainment
  • Food
  • Sport & Fitness
  • Parenting
  • Travel
  • Automotive
  • Gaming
  • Marketing & Social Media.

See Bloggers 2026

W tym roku czeka nas 12. edycja See Bloggers Łódź, która odbędzie się w dniach 30-31 maja 2026 r. w EC1 w Łodzi podczas największego Festiwalu Twórców Internetowych w Polsce. 

Jak dobrze znasz polskich influencerów? Oto QUIZ, który pokaże, czy jesteś na czasie!
Pytanie 1 z 10
Jak nazywa się debiutancki album muzyczny Wersow?
Sonda
Czy według ciebie praca influencera jest ciężka?
See Bloggers 2023. W Łodzi odbyło się wielkie święto influencerów!
see bloggers
influencerzy