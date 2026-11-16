Napad na sklep spożywczy w województwie łódzkim. Policja szuka sprawcy

Wszedł z bronią do sklepu spożywczego

Jak dowiedziało się Radio ESKA policja szuka sprawcy napadu, do którego doszło w sobotę, 14 listopada w miejscowości Chociw w Łódzkiem.

"Z przekazanych informacji wynika, że do sklepu wszedł zamaskowany mężczyzna, który grożąc ekspedientce przedmiotem przypominającym broń palną żądał wydania pieniędzy. Dzięki reakcji kobiety napastnik oddalił się ze sklepu nie osiągając zamierzonego celu" - relacjonuje w rozmowie z Radiem ESKA Bartłomiej Kozłowski, rzecznik policji w Łasku.

Mundurowi wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Na uwagę zasługuje postawa ekspedientki, która nie przestraszyła się napastnika i zdołała wypłoszyć intruza ze swojego sklepu.

Śmiertelny napad na Żabkę w Kobyłce. Groził bronią ekspedientce, zginął od noża. Zobacz zdjęcia:

15