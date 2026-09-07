Krwawy finał imienin w Łodzi. Solenizant prawie zabił człowieka!

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
Alicja Franczuk
Konsultacja: Alicja Franczuk
2026-09-07 13:41

Podwójna okazja do świętowania zakończyła się dramatem. Marcin S. z Łodzi zorganizował spotkanie towarzyskie z okazji imienin oraz Narodowego Święta Niepodległości. Impreza w altance szybko wymknęła się spod kontroli, a mężczyzna wyciągnął nóż, atakując przypadkowego uczestnika. Przed Sądem Okręgowym w Łodzi rozpoczął się właśnie proces nożownika oskarżonego o usiłowanie zabójstwa.

Proces nożownika w Łodzi. Marcin S. usłyszał poważne zarzuty

Przed łódzkim sądem okręgowym oficjalnie odczytano akt oskarżenia przeciwko uczestnikowi tragicznej biesiady.

- Oskarżam Marcina S. o to, że w dniu 11 listopada 2025 roku działając w zamiarze bezpośrednim usiłował pozbawić życia Wojciecha Ch. zadając pokrzywdzonemu cztery uderzenia nożem, dwa w głowę i dwa w klatkę piersiową, powodując dwie rany głowy i dwie rany kłute klatki piersiowej, przy czym zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na oddalanie się pokrzywdzonego - mówił na sali sądowej prokurator.

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Do krwawych scen doszło podczas alkoholowego spotkania na terenie przylegającym do jednego z łódzkich miejsc noclegowych. Oskarżony biesiadował w altanie wspólnie z zaproszonymi znajomymi, a po pewnym czasie dołączył do nich Wojciech Ch., który na co dzień wynajmował pokój w pobliskim hostelu. Nieoczekiwany uczestnik nie znajdował się na początkowej liście gości, jednak zajął miejsce przy stole. Towarzyska atmosfera niespodziewanie przerodziła się w ostrą wymianę zdań, w wyniku której solenizant błyskawicznie wydobył z ubrania nóż i zaczął nim dźgać Wojciecha. Ranny i krwawiący mężczyzna zdołał wyrwać się agresorowi, unikając w ten sposób najgorszego. Służby szybko ujęły podejrzanego, który w trakcie pierwszych przesłuchań w prokuraturze otwarcie przyznał się do winy, usprawiedliwiając się rzekomym pobiciem ze strony ofiary.

- Dostałem od tego mężczyzny cios w twarz - opowiadał. - Nie wiedziałem, co się dzieje. Potem uderzył mnie drugi raz. Włączył mi się agresor. Sięgnąłem po nóż, który miałem w kieszeni. Pamiętam tylko tyle, że go raz dzióbnąłem. Nie mogę wykluczyć, że tych ciosów było więcej - tłumaczył.

Sytuacja uległa zmianie podczas poniedziałkowej (7 września) rozprawy przed sądem, gdzie oskarżony diametralnie zmienił swoją wersję zdarzeń i wycofał się z przyznania do winy. Zapewniał, że kompletnie niczego nie pamięta z tamtego wieczoru. Przedstawiona przez niego linia obrony opierała się na zgłaszanych problemach o podłożu psychiatrycznym, z którymi miał rzekomo borykać się w przeszłości. Za próbę morderstwa mężczyźnie grozi obecnie nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Co istotne, sam pokrzywdzony nie stawił się na wyznaczonym posiedzeniu sądowym. 

Szary budynek z altaną. Obok wstawka z oskarżonym o atak nożem. O sprawie z Łodzi przeczytasz na Eska Łódź.
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