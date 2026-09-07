Sebastian M. usłyszał ważną decyzję sądu. Jego adwokat złożyła wniosek o zamianę aresztu na wolność

We wrześniu 2023 roku na autostradzie A1 doszło do dramatycznego w skutkach zdarzenia. Sebastian M. został oskarżony o doprowadzenie do wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Ofiary to Martyna, Patryk i ich 5-letni syn Oliwier. Śledczy ustalili, że kierujący sportowym BMW znacznie przekroczył dozwoloną prędkość, pędząc ponad 250 km/h. Część specjalistów szacuje, że prędkość mogła przekroczyć nawet 300 km/h, co drastycznie zagroziło bezpieczeństwu na drodze. Według prokuratury oskarżony uderzył w samochód marki Kia, którym jechała rodzina z Myszkowa. Siła uderzenia zepchnęła Kię na bariery, po czym auto stanęło w płomieniach. Zarzuca się mu również, że nie podjął żadnych prób ratowania ofiar, które spłonęły w pojeździe. Sprawca zbiegł za granicę, co zapoczątkowało długotrwałą procedurę ekstradycyjną. Obecnie trwający proces wywołuje poruszenie w całym kraju.

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Niedawno podczas jednej z rozpraw przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim obrończyni oskarżonego złożyła wniosek o zmianę środka zapobiegawczego. Domagała się zastąpienia aresztu wolnościowymi środkami. Sąd odrzucił tę propozycję, jednak mecenas Katarzyna Hebda postanowiła złożyć zażalenie na tę decyzję. Obecnie zapadło kolejne orzeczenie w tej sprawie.

Sonda Jak oceniasz zachowanie Sebastiana M. podczas procesu dotyczącego wypadku na A1? To jest skandal i brak szacunku Nic takiego nie robi, tylko się broni Rozumiem obie strony Nie mam zdania

Z informacji podanych przez portal O2.pl wynika, że wniosek adwokat Sebastiana M. nie został uwzględniony. Przedstawicielka zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Katowicach, prokurator Izabela Knapik, potwierdziła w rozmowie z serwisem, że sąd utrzymał w mocy decyzję o zatrzymaniu oskarżonego w areszcie.

Jak widać, starania o uwolnienie podejrzanego okazały się nieskuteczne. Poniżej przedstawiamy więcej szczegółów.

Obecna decyzja sądu oznacza, że Sebastian M. pozostanie w areszcie co najmniej do 1 października 2026 roku, choć bardzo prawdopodobne jest przedłużenie tego okresu. Wyznaczono już także datę następnej rozprawy, która odbędzie się 21 września 2026 roku przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim. Trudno przewidzieć, ile jeszcze potrwa proces, jednak wiele wskazuje na to, że zbliża się on do finału. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku Sebastianowi M. grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Decyzja o wyroku zapadnie wkrótce, a temat ten z pewnością będzie nadal przez nas śledzony i opisywany.