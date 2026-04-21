Egzaminator zdemaskował kursanta! Pijany 29-latek chciał zdać prawko

Pijany próbował zdać egzamin na prawo jazdy

Szokująca sytuacja miała miejsce w piątek, 17 kwietnia, na ul. Glinianej w Piotrkowie Trybunalskim. Mieści się tam Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Oddział Terenowy w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas egzaminu na placu manewrowym, egzaminator zdemaskował pijanego kursanta. Interweniowała policja.

- Z otrzymanego zgłoszenia wynikało, że do egzaminu praktycznego na kategorię prawa jazdy B, przystąpił nietrzeźwy mężczyzna. Według zgłaszającego 29-latek podczas wykonywania „rękawa”, jadąc do tyłu na zaciągniętym ręcznym, najechał na pachołek, co doprowadziło do niezaliczenia zadania. Gdy egzaminator wsiadł do pojazdu, wtedy wyczuł silną woń alkoholu od siedzącego za kierownicą mężczyzny - przekazała mł. asp. Edyta Daroch z Komendy Powiatowej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia egzaminatora. 29-letni kursant, mieszkaniec powiatu opoczyńskiego, był kompletnie pijany! Wydmuchał ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie. Od mężczyzny pobrano również krew, aby sprawdzić czy nie był także pod wpływem narkotyków.

Zarzuty zamiast prawa jazdy

Niedoszły kierowca usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to nawet trzyletnia odsiadka za kratkami. Prokurator zastosował wobec 29-latka środki zapobiegawcze w postaci dozoru oraz zakazu opuszczania kraju.

