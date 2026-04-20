Tragedia podczas zmiany koła na autostradzie A2. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne

Tragiczny wypadek na autostradzie A2 koło Wiktorowa

W poniedziałek, 20 kwietnia, około godziny 4:40 nad ranem doszło do dramatycznego zdarzenia. W powiecie zgierskim, dokładnie na 341. kilometrze autostrady A2 nieopodal miejscowości Wiktorów, kierujący pojazdem ciężarowym zatrzymał się w celu naprawy koła. Wtedy rozegrał się prawdziwy dramat. O szczegółach krwawego poranka poinformował brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy łódzkiej wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej:

„W stojącą na poboczu ciężarówkę z przyczepą, przewożącą zbiorniki betonowe i będącą w trakcie wymiany koła, uderzył tir z naczepą. Śmierć na miejscu poniósł kierowca lub pasażer naprawianego zestawu, kolejne trzy osoby - w tym druga osoba z ciężarówki, kierowca tira, serwisant z mobilnej wulkanizacji - zostały ranne. Wszyscy poszkodowani znajdowali się poza pojazdami”

Prokurator na miejscu zderzenia ciężarówek pod Zgierzem

Funkcjonariusze policji oraz inne wezwane na miejsce służby ratunkowe intensywnie pracują nad zabezpieczeniem terenu oraz ustaleniem dokładnego przebiegu zdarzenia. Czynności dochodzeniowo-śledcze są nadzorowane przez przybyłego na miejsce prokuratora. Służby zmagają się z wyjątkowo trudnym zadaniem, ponieważ ciało zmarłego mężczyzny utknęło w przestrzeni pomiędzy przyczepą a barierami energochłonnymi i konieczne jest jego ostrożne wydobycie przez strażaków.

Objazdy i utrudnienia w ruchu na trasie do Poznania

Z powodu najechania na siebie dwóch potężnych zestawów ciężarowych nitka autostrady A2 prowadząca w stronę Poznania została całkowicie wyłączona z użytku. Służby drogowe natychmiast wyznaczyły alternatywne trasy dla podróżujących tym odcinkiem. Kierowcy muszą opuścić autostradę na węźle Emilia, kierując się drogą krajową nr 91 w stronę Łęczycy, skąd dalej pojadą trasą wojewódzką nr 703 aż do węzła Wartkowice, gdzie możliwy jest powrót na główną trasę szybkiego ruchu.

