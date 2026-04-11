4-letni Oskarek skatowany! Ważył 10 kg. Słowa na grobie łamią serce. "Chciałem tylko, żeby ktoś mnie kochał"

Tragiczna historia 4-letniego Oskara z Piotrkowa Trybunalskiego nadal budzi ogromne emocje. W sieci wciąż funkcjonują fora, na których internauci przypominają ten koszmar z województwa łódzkiego. Ludzie dopytują o kary dla sprawców i deklarują, że „czekają, aż opuszczą więzienne mury”, argumentując, że takie zbrodnie nie mogą zostać zapomniane. Przerażająca prawda ujrzała światło dzienne dopiero w marcu 2006 roku, chociaż maluch miał być katowany przez swoich bliskich znacznie dłużej. Jak wspominała w mediach matka chrzestna dziecka, chłopiec rozwijał się prawidłowo, spędzał czas na podwórku i jeździł na rowerku. Pracownica socjalna odnotowała jedynie, że 4-latek spędza dużo czasu przed telewizorem, a później uznano, że stwarza problemy wychowawcze. Wiele sygnałów ignorowano, a świadkowie w trakcie śledztwa przekonywali, że nie widzieli żadnych oznak przemocy. W tym samym czasie Oskarek przechodził przez prawdziwe piekło.

Służby zawiodły 4-latka. Nikt nie zauważył, jak chłopiec stał się wycofany

Dziennikarze serwisu „Łódź Nasze Miasto”, którzy uważnie śledzili sprawę i uczestniczyli w rozprawach sądowych, informowali, że rodzina mieszkała w zniszczonej kamienicy w centrum Piotrkowa. Co gorsza, budynek znajdował się zaledwie 150 metrów od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Niedaleko mieściła się również przychodnia, gdzie chłopca przyjmowała lekarka.

W zaledwie kilkanaście miesięcy wesoły 4-latek zamienił się w milczące i zamknięte w sobie dziecko. Pracownica socjalna relacjonowała, że chłopiec był „dziwnie spokojny”. Wtedy nikt nie zakładał, że maluch doświadcza okrutnej przemocy domowej. W mieszkaniu matka miała bić go za to, że rzekomo „był niegrzeczny i pyskował”. Jednak najpotworniejszych czynów, przy milczącej zgodzie kobiety, dopuszczał się jej partner. Złamał 4-latkowi rękę, ponieważ chłopiec na jego widok, jak ustalono w sądzie, „siusiał w majtki” ze strachu. Można było odnieść wrażenie, że Oskarek był bity po prostu za to, że istniał, bez względu na swoje zachowanie.

Witold Błaszczyk, który pełnił wówczas funkcję rzecznika piotrkowskiej prokuratury, podkreślał, że dramatu można było uniknąć, gdyby ktoś zareagował we właściwym czasie. Niestety, zawiedli wszyscy: sąsiedzi, opieka społeczna i sama matka. Chłopiec został pozostawiony sam na sam ze swoim oprawcą.

Szokujące informacje pojawiły się w jeden z marcowych poranków 2006 roku. W czwartek, krótko po 5:00 rano, pogotowie ratunkowe otrzymało anonimowy telefon. Zgłaszającym był najpewniej partner matki Oskarka. Mężczyzna domagał się pilnej interwencji, twierdząc, że „dziecko umiera”. Na ulicę Piastowską natychmiast wysłano ratowników, jednak na pomoc było już za późno. Lekarz stwierdził śmierć malucha. Później zeznał, że nigdy wcześniej nie widział tak straszliwie skatowanego dziecka.

Kiedy pojawiły się uzasadnione podejrzenia, że Oskarek przed śmiercią był torturowany, na miejsce wezwano policję. 24-letnia Joanna M., matka chłopca, spokojnie tłumaczyła, że mieszka sama, a jej syn po prostu upadł. Liczne obrażenia próbowała wyjaśnić potknięciami lub poparzeniami od farelki. Twierdziła, że maluch spadł z roweru lub w coś uderzył. Od samego początku chroniła nie tylko siebie, ale również swojego partnera.

Policja musiała opanować tłum. Ludzie żądali śmierci dla oprawców Oskara

Śledczy zdawali sobie sprawę, że to nie matka wzywała pomoc, lecz nieznany mężczyzna. Ich priorytetem stało się ustalenie jego tożsamości. Trop doprowadził ich do 25-letniego Artura N., konkubenta Joanny M. Mężczyzna potwierdził, że to on dzwonił na pogotowie. Pod naciskiem policjantów przyznał się również do bicia Oskarka. Artur N. usłyszał zarzuty długotrwałego znęcania się nad chłopcem oraz zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Z kolei 24-letnia matka dziecka została oskarżona o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem i podżeganie do morderstwa. Obojgu groziło dożywotnie pozbawienie wolności.

Podczas śledztwa badano, czy o dramacie chłopca naprawdę nie wiedział nikt poza oskarżoną parą. Według prokuratorów, o przemocy wobec 4-latka wiedzieli rodzice Artura N. To tłumaczyłoby ich odmowę składania zeznań. Społeczeństwo zadawało sobie pytanie, jak można było ignorować takie okrucieństwo. Sprawa wywołała ogromne poruszenie. Zbulwersowani ludzie, w tym wielu rodziców, zgromadzili się przed budynkiem prokuratury w Piotrkowie. Tłum domagał się przywrócenia kary śmierci i ukamieniowania lub powieszenia sprawców. Policja z trudem powstrzymywała wściekłych ludzi przed wtargnięciem do środka. Wzburzenie było w pełni uzasadnione, zważywszy na niewyobrażalne cierpienie malucha. Jak relacjonował portal „Łódź Nasze Miasto”, świadkowie nie kryli emocji.

„Trudno znaleźć jakieś słowa. To, co ci bandyci zrobili, coś okropnego”

„Śmierć za śmierć. Nie wiem, czy jest jakaś adekwatna kara za takie katowanie dziecka”

Na wniosek prokuratury, Joanna M. i Artur N. trafili do tymczasowego aresztu początkowo na trzy miesiące, a następnie ich pobyt za kratami był przedłużany. Funkcjonariusze relacjonowali w mediach, że 25-latek podczas przesłuchania opowiadał o zdarzeniach bez emocji, jakby komentował mecz piłkarski. Z kolei matka 4-latka miała wpaść w histerię dopiero wtedy, gdy dotarło do niej, jak surowe kary im grożą.

Joanna M. wychowywała się w sierocińcu. Tożsamość ojca Oskarka pozostaje tajemnicą

Matka Oskara, Joanna M., spędziła dzieciństwo w domu dziecka. Chłopiec był jej pierworodnym synem. Do opinii publicznej nie przedostały się informacje o biologicznym ojcu 4-latka. Prasa donosiła jedynie, że był on „nieznany”. Z Arturem N. kobieta miała drugie dziecko, 9-miesięcznego Kacpra. Kiedy sprawa znęcania się nad Oskarem wyszła na jaw, młodszy brat również został odebrany rodzinie. Sąd zdecydował o umieszczeniu niemowlęcia w piotrkowskim Domu Małego Dziecka i ruszyła procedura pozbawienia pary władzy rodzicielskiej. Zastanawiający był fakt, że mały Kacper był zadbany i w doskonałym stanie. Śledczy potwierdzali, że niemowlę było dobrze traktowane. Pojawiły się przypuszczenia, że Oskar stał się ofiarą, ponieważ był dzieckiem z poprzedniego związku Joanny i nie był pożądany w nowej rodzinie.

Wyniki sekcji zwłok ujawniły wstrząsającą prawdę: 4-latek był głodzony i ważył zaledwie 10 kilogramów. Na jego ciele odkryto liczne ślady przemocy, w tym oparzenia i rany zadane ostrymi narzędziami, powstałe w różnym czasie. Jedna z lekarek zignorowała rażąco niską wagę malucha, wpisując w dokumenty, że chłopiec mógł być „chudy po mamie” ze względu na genetykę. Ta szokująca diagnoza została postawiona bez gruntownego zbadania pacjenta. Równie biernie zachowali się sąsiedzi, którzy twierdzili, że nie mieli pojęcia o dramacie. Przyznawali jedynie, że słyszeli krzyki Joanny M. na syna. Gdy raz zagrożono wezwaniem policji, awantury na chwilę ucichły. Niektórzy twierdzili wręcz, że widzieli, jak kobieta czule traktuje chłopca. Relacje z sąsiadami uległy całkowitemu zerwaniu, gdy w życiu 24-latki pojawił się Artur N.

Joanna M. jako samotna matka znajdowała się pod lupą opieki społecznej. Jak informował serwis „Łódź Nasze Miasto”, sytuacja ta miała miejsce w latach 2002-2004. Następnie, aż do lipca 2005 roku, kobieta odmawiała przyjęcia wsparcia finansowego, przez co instytucja przestała się nią interesować. Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zeznała, że przeprowadzano kontrole, ale nie ujawniono żadnych śladów znęcania się nad 4-latkiem. Zauważono jedynie, że w domu było „biednie, ale czysto”, a sam chłopiec był „dziwnie spokojny” i wciąż siedział przed telewizorem.

Co ciekawe, rodzina posłuchała rady, by skonsultować się z psychiatrą. Na początku 2006 roku Oskarek trafił do Przychodni Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim. Lekarz rzekomo nie dostrzegł niczego alarmującego. Kolejna wizyta, tym razem u neurologa, została zaplanowana na 24 kwietnia. Niestety, 4-latek nie dożył tego terminu, gdyż zmarł 2 marca. Zaledwie dzień wcześniej pracownica opieki społecznej próbowała odwiedzić rodzinę, ale nie została wpuszczona do środka.

Czy Oskarka można było ocalić? Prokuratura sprawdzała zaniedbania służb

Śledczy zapowiadali dogłębne sprawdzenie, czy w tej sprawie nie doszło do przestępstwa polegającego na nieudzieleniu pomocy i narażeniu chłopca na niebezpieczeństwo przez instytucje. Prokuratura zamierzała również przyjrzeć się pracy lekarki badającej Oskarka. Rodziły się pytania, czy to możliwe, by 4-latek nie wykazywał żadnych niepokojących symptomów i czy para mogła tak skutecznie zataić przed lekarzami ewidentne obrażenia. Tomasz Bilicki z Centrum Służby Rodzinie w Łodzi wzywał do zdecydowanego reagowania na przemoc i niszczenie słabszych. Apelował o interweniowanie nawet przy najmniejszych podejrzeniach, argumentując, że lepsza jest nadgorliwość niż całkowita znieczulica.

W ostatnim pożegnaniu 4-letniego Oskarka uczestniczyły tłumy, chcące oddać mu hołd. Prowadzący nabożeństwo ksiądz Krzysztof Nowak zwrócił uwagę na tragiczny wymiar tej uroczystości.

„Oskar nie spodziewał się, że będzie miał tylu ludzi przy sobie. Niestety, dopiero po śmierci”

- powiedział duchowny, podkreślając samotność chłopca w jego dramacie.

W trakcie ogólnopolskiego procesu na jaw wychodziły kolejne bulwersujące szczegóły. Wiele osób zeznawało, że Joanna M. sprawiała wrażenie troskliwej matki. Lekarze tłumaczyli, że choć chłopiec trafił do nich ze złamaną rączką, uwierzyli w wersję o upadku z roweru. W rzeczywistości to Artur N. brutalnie szarpnął 4-latkiem, łamiąc mu kończynę. Medyków nie zdziwiło, że pacjent nie zjawił się na wizycie kontrolnej w celu zdjęcia gipsu. Być może zawiodła rutyna lub natłok obowiązków. Opatrunek ściągnął sam konkubent matki, robiąc to w sposób niebezpieczny dla zdrowia malucha.

Mimo powszechnego bagatelizowania stanu chłopca, wyjątkiem okazała się 26-letnia pracownica opieki, która zaledwie po miesiącu pracy dostrzegła, że dziecko jest wystraszone. Zauważyła też rany na twarzy chłopca i siniaki u jego matki. Niestety, te sygnały nie doprowadziły do podjęcia zdecydowanych działań. Powody tej bierności pozostają w sferze domysłów.

4-letni Oskarek zmarł w wyniku długotrwałych tortur. Przeżył piekło

Podczas rozpraw adwokat Artura N. deklarował chęć ubiegania się o zmianę kwalifikacji czynu na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Obrona kwestionowała celowe działanie mężczyzny i zarzut zabójstwa. Jednak Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim był nieugięty. W grudniu 2006 roku Artur N. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za morderstwo pasierba. Identyczny wyrok otrzymała Joanna M. za pomocnictwo w zbrodni. Oboje uznano za winnych bestialskiego znęcania się nad Oskarkiem.

Wyrok nie zadowolił żadnej ze stron, które złożyły apelacje. Oskarżyciel żądał kary dożywotniego więzienia, podczas gdy obrońca Artura N. domagał się zmiany kwalifikacji prawnej czynu i ponownego procesu. Adwokat matki wnioskował o skrócenie jej odsiadki do 15 lat.

W kwietniu 2007 roku Sąd Apelacyjny potwierdził brutalność zbrodni. Ustalono, że w przededniu tragedii Artur N. z taką siłą uderzał 4-latka w brzuch, że doprowadziło to do jego śmierci. Urazy wewnętrzne, w tym rozerwanie nerek i wstrząs pourazowy, okazały się śmiertelne. Konkubent przyznał się do zadawania ciosów, w przeciwieństwie do Joanny M., która nie przyznawała się do winy.

Sądy obu instancji stwierdziły, że wina oskarżonych w kwestii wielomiesięcznego znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, prowadzącego do śmierci Oskara, jest równa. Sędzia Jacek Błaszczyk w uzasadnieniu podkreślił, że mężczyzna w nieludzki sposób zniszczył bezbronne dziecko.

„Oskarżona w pełni to akceptowała i sama biła dziecko niejednokrotnie z takim użyciem brutalności, że dochodziło do powstawania blizn. Te ślady dowodzą, że miało miejsce permanentne znęcanie się i powodowanie obrażeń u tego dziecka, łącznie z poparzeniami, z otwartymi ranami. Było karcone za chęć jedzenia czy ogrzania się przy piecu”

- argumentował sędzia.

Sąd uznał, że sprawcy izolowali chłopca od otoczenia z obawy przed wykryciem ich brutalnych działań przez policję. Zdaniem sądu, oprawcy mieli pełną świadomość stanu, w jakim znajdował się chłopiec. Artur N. został uznany za winnego zabójstwa z zamiarem ewentualnym, gdyż mógł przewidzieć, że jego agresja doprowadzi do śmierci malucha. Z kolei Joannę M. skazano za pomocnictwo, ponieważ nie reagowała na bicie syna i nie wezwała pomocy na czas.

Zaskakujące okoliczności łagodzące wywołały oburzenie. Na nagrobku Oskara widnieje poruszające wyznanie: „Chciałem tylko, żeby ktoś mnie kochał”

Społeczeństwo zadawało sobie pytanie, dlaczego oprawcy nie usłyszeli wyroku dożywocia. Sąd wziął jednak pod uwagę kwalifikację prawną czynu oraz pewne czynniki łagodzące. W przypadku mężczyzny było to przyznanie się do winy i złożenie wyjaśnień umożliwiających odtworzenie tragedii. W stosunku do matki wzięto pod uwagę jej nieznaczną niepoczytalność oraz brak wcześniejszej karalności.

Ostatecznie, Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy orzeczenie pierwszej instancji, wymierzając Arturowi N. i Joannie M. po 25 lat pozbawienia wolności. Miejsce spoczynku Oskarka zostało sfinansowane ze składek osób z całego kraju, zgromadzonych wokół stowarzyszenia walczącego z przemocą wobec dzieci. Na nagrobku wyryto łamiące serce zdanie: „Chciałem tylko, żeby ktoś mnie kochał”.

Wyrok z 2007 roku w tej przerażającej sprawie jest ostateczny i prawomocny.