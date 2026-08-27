Anna i jej 9-letni syn zniknęli bez śladu. Policja z Opoczna prosi o pomoc

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
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2026-08-27 11:54

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie prowadzą intensywne poszukiwania 31-letniej Anny Dawczyk i jej 9-letniego syna Arona. Matka z dzieckiem wyszli z domu w środę, 26 sierpnia i od tego momentu nie nawiązali kontaktu z rodziną. Policja apeluje do wszystkich o pomoc.

Policja z Opoczna poszukuje zaginionej Anny i 9-letniego Arona

Z informacji przekazanych przez służby wynika, że po raz ostatni widziano ich 26 sierpnia około godziny 10.30. Kobieta wraz z dzieckiem nie wróciła do miejsca zamieszkania i do tej pory nie dała bliskim znaku życia. Zaniepokojona rodzina postanowiła zgłosić sprawę organom ścigania.

  • 31-letnia Anna Dawczyk ma około 160 cm wzrostu, jest szczupła i ma jasne blond włosy. W dniu zaginięcia miała na sobie białą koszulkę, beżową bluzę z kapturem oraz ciemne spodnie.
  • 9-letni Aron Dawczyk mierzy około 130 cm wzrostu i również ma jasne blond włosy.

Mundurowi zwracają się z gorącym apelem do każdego, kto mógł widzieć matkę z dzieckiem lub ma jakiekolwiek wiadomości na temat ich obecnego miejsca przebywania. Wszelkie wskazówki można zgłaszać dyżurnemu w Opocznie, dzwoniąc pod numer 47 8463211, albo kontaktując się z numerem alarmowym 112. Przyjrzyjcie się uważnie zdjęciom, które publikujemy w galerii!

Dach radiowozu z kogutem. Obok miniatury zaginionej Anny i Arona. O poszukiwaniach w Opocznie czytaj w Eska Łódź.
Galeria zdjęć 5

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