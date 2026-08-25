Dramatyczny wypadek na S8

Do poważnego wypadku doszło we wtorkowy poranek na trasie S8, na wysokości Czerniewic. Zderzyły się trzy pojazdy, a wypadek miał tragiczne konsekwencje. Dwie osoby poniosły śmierć, a kolejna została przewieziona do szpitala.

Jak przekazała Radiu Eska Aleksandra Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, wszystko zaczęło się od awarii jednego z pojazdów ciężarowych.

- O godzinie 4.23 dyżurny Tomaszowskiej Komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku, do którego doszło na trasie S8 na wysokości miejscowości Czerniwice. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący cysterną przewożącą piasek, czyli ciągnikiem siodłowym marki MAN, złapał gumę i zatrzymał się na poboczu, aby wymienić oponę. Na miejsce dojechali do niego jego dwaj znajomi, podróżujący Fordem Transitem

- powiedziała Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji.

Ciężarówka uderzyła w osoby przy poboczu

Mężczyźni przyjechali, aby pomóc kierowcy cysterny w usunięciu awarii. Podczas wykonywania prac doszło jednak do uderzenia przez kolejny pojazd ciężarowy.

- Dojechali, aby pomóc mu w wymianie opony i w momencie, kiedy tę oponę wymieniali, uderzył w nich 37-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem siodłowym marki Volvo

- informuje policjantka.

W wyniku wypadku śmierć poniosły dwie osoby. Jedną z nich był kierowca cysterny, drugą mężczyzna podróżujący Fordem Transitem.

- Na miejscu śmierć poniosły dwie osoby, to 34-letni mężczyzna kierujący cysterną z piaskiem oraz 65-letni mężczyzna podróżujący Fordem Transitem, który dojechał, aby pomóc w wymianie opony

- przekazuje w rozmowie z Radiem Eska.

W zdarzeniu poszkodowany został również drugi pasażer Forda Transita. 42-letni mężczyzna odniósł obrażenia i został przetransportowany do Tomaszowskiego Szpitala.

Policja przekazała również, że kierowca Volvo, który brał udział w wypadku, nie odniósł obrażeń.

- Nic mu się nie stało, nie odniósł żadnych obrażeń, jest trzeźwy

- przekazała Radiu Eska Aleksandra Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

S8 w stronę Wrocławia zablokowana

Na miejscu pracują służby, a przejazd trasą S8 w kierunku Wrocławia jest obecnie niemożliwy. Policja wyznaczyła objazd dla kierowców.

- Na miejscu działają służby, zorganizowane są objazdy, które prowadzą przez miejscowości Czerni, Wice, Lechów i Emilianów i utrudnienia na trasie potrwają jeszcze najprawdopodobniej przez jakieś 2-3 godziny

- poinformowała Aleksandra Cieślak.