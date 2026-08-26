Fałszywy link do aukcji. 18-latka z powiatu łaskiego straciła pieniądze

25 sierpnia 2026 roku do Komendy Powiatowej Policji w Łasku zgłosiła się 18-letnia mieszkanka powiatu łaskiego. Chciała kupić przez internet telefon klasy premium wystawiony za 3600 złotych. Cena była o około 40 procent niższa od rynkowej, dlatego uznała ofertę za okazję. Po rozmowie ze sprzedającym usłyszała jeszcze o dodatkowej obniżce o 100 złotych.

Kiedy zdecydowała się na zakup, sprzedający wysłał jej link do rzekomej aukcji w innym popularnym serwisie sprzedażowym. 18-latka opłaciła transakcję, a potem sprawdziła historię zakupów na swoim koncie. Zamówienia tam nie było. W tym samym czasie kontakt ze sprzedającym nagle się urwał.

Policja ostrzega po oszustwie przy zakupie telefonu. Link od sprzedającego okazał się pułapką

Policjanci apelują o ostrożność zwłaszcza wtedy, gdy sprzedający próbuje przenieść rozmowę lub płatność poza oficjalny system platformy. Podejrzanie niska cena może być elementem oszustwa, a pośpiech zwykle działa na korzyść oszusta. Przed zapłatą warto dokładnie sprawdzić ofertę i nie klikać w linki przesyłane przez nieznane osoby.

podejrzanie niska cena powinna wzbudzić czujność;

nie należy klikać w linki do aukcji i płatności przesyłane przez nieznane osoby;

należy korzystać wyłącznie z oficjalnych stron i aplikacji platform sprzedażowych;

płatności warto wykonywać tylko z poziomu oficjalnej strony lub aplikacji serwisu sprzedażowego, a nie przez link od sprzedającego;

nie należy podawać danych do bankowości elektronicznej ani danych karty na stronach otwieranych z przesłanych linków;

w razie wątpliwości najlepiej zrezygnować z zakupu i dokładnie zweryfikować ofertę.

Młodszy aspirant Bartłomiej Kozłowski przypomina, że wyjątkowo atrakcyjna cena często jest przynętą przygotowaną przez oszusta, a chwila ostrożności może uchronić przed utratą pieniędzy.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI