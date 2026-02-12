To jedno z najstarszych miast w województwie łódzkim. Zachwyca nietuzinkowym rynkiem

Bolesławiec to jedno z najstarszych miast w łódzkim. Zachwyca pięknym rynkiem

Historyczne korzenie Bolesławca sięgają 1266 roku, kiedy to w źródłach pojawiła się pierwsza wzmianka o tutejszym grodzie. Zaledwie dwa lata później, w 1268 roku, miejscowość otrzymała prawa miejskie z rąk księcia Bolesława Pobożnego. Przez stulecia Bolesławiec był miastem królewskim, położonym w historycznej ziemi wieluńskiej. Jego strategiczne znaczenie podkreśliła budowa murowanego zamku przez króla Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku.

Okres świetności przerwały zniszczenia, w tym te dokonane podczas potopu szwedzkiego. Po rozbiorach Polski miasto znalazło się najpierw w zaborze pruskim (1793), a następnie rosyjskim. To właśnie pod panowaniem carskim, w 1870 roku, Bolesławiec utracił prawa miejskie w ramach represji administracyjnych. Na ich odzyskanie czekał aż do 2024 roku.

Spacer po Bolesławcu to podróż w czasie, a jego najważniejsze zabytki są świadectwem dawnej potęgi. Do dziś zachował się średniowieczny układ urbanistyczny, który został wpisany do rejestru zabytków. Miasto zachwyca turystów niezwykle urokliwym rynkiem. Jednak to nie wszystko.

Największą atrakcją są malownicze ruiny gotyckiego zamku, wzniesionego w połowie XIV stulecia z inicjatywy Kazimierza Wielkiego. Choć dziś pozostały z niego jedynie fragmenty murów, ich monumentalny charakter wciąż robi ogromne wrażenie i przypomina o królewskiej przeszłości miasta.

Wśród obiektów sakralnych na szczególną uwagę zasługuje barokowy kościół parafialny pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej. Zbudowany w latach 1696–1723, zachwyca swoją architekturą oraz bogatym, rokokowym wyposażeniem wnętrza. Obok świątyni stoi zabytkowa dzwonnica, pochodząca z XVIII wieku, która dopełnia historyczny kompleks sakralny.

Sonda Czy województwo łódzkie jest najpiękniejsze w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda Bolesławiec, jedno z najstarszych miast w województwie łódzkim [GALERIA]

11