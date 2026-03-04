Śmiertelny wypadek na A1, nie żyje 23-latek. Wjechał busem w ciężarówkę

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-03-04 13:23

Tragiczny wypadek na autostradzie A1. We wtorek kierujący busem młody mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w tył jadącego przed nim samochodu ciężarowego. Obrażenia 23-latka były bardzo poważne. Mężczyzna zginął na miejscu.

Śmiertelny wypadek na A1, nie żyje 23-latek. Wjechał busem w ciężarówkę

i

Autor: KPP w Kutnie/ Materiały prasowe

Tragedia na A1. Nie żyje 23-latek

Do tragicznego w skutkach wypadku na 255 km autostrady A1 w kierunku Łodzi doszło we wtorek, 3 marca, o godzinie 20:40. Według ustaleń policji 23-letni kierujący Mercedesem Sprinterem z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w tył jadącego przed nim samochodu ciężarowego.

Niestety, obrażenia, jakie odniósł młody mężczyzna, były zbyt poważne. Ratownikom medycznym nie udało się uratować życia 23-latka. Kierowca busa zmarł.

Polecany artykuł:

Adrian R. zabił 20-letnią Martę i porwał jej dziecko. Prawda o ojcostwie wyszła…

Co wydarzyło się na autostradzie A1?

Na miejscu tragedii policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku na A1.

Polecany artykuł:

Zabójstwo w Tomaszowie Mazowieckim. Zatrzymano 22-latka z Piotrkowa
Wypadek na A1. Tak zginął Daniel z Zabrza
Sonda
Miałaś/eś kiedykolwiek wypadek samochodowy?
Autostrada A1
policja kutno
wypadek śmiertelny