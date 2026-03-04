Śmiertelny wypadek na A1, nie żyje 23-latek. Wjechał busem w ciężarówkę

Tragedia na A1. Nie żyje 23-latek

Do tragicznego w skutkach wypadku na 255 km autostrady A1 w kierunku Łodzi doszło we wtorek, 3 marca, o godzinie 20:40. Według ustaleń policji 23-letni kierujący Mercedesem Sprinterem z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w tył jadącego przed nim samochodu ciężarowego.

Niestety, obrażenia, jakie odniósł młody mężczyzna, były zbyt poważne. Ratownikom medycznym nie udało się uratować życia 23-latka. Kierowca busa zmarł.

Co wydarzyło się na autostradzie A1?

Na miejscu tragedii policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku na A1.

Wypadek na A1. Tak zginął Daniel z Zabrza