Makabryczne odkrycie w Tomaszowie Mazowieckim. Ciało 25-latki na Browarnej

Dramatyczne zgłoszenie wpłynęło do tomaszowskiej policji 28 lutego 2026 roku jeszcze przed godziną 14. W jednym z mieszkań przy ulicy Browarnej ujawniono zwłoki młodej, 25-letniej kobiety. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole, które pod nadzorem prokuratora zabezpieczyły ślady i przeprowadziły dokładne oględziny. W czynnościach procesowych brał również udział biegły z zakresu medycyny sądowej, aby pomóc w ustaleniu wstępnych przyczyn zgonu.

Zabójstwo w Tomaszowie. 22-latek z Piotrkowa zatrzymany przez policję

Początkowe ustalenia śledczych potwierdziły najgorszy scenariusz, wskazując na zabójstwo. Jak wynika z zebranego materiału, 25-latka zmarła na skutek ciosów zadanych ostrym narzędziem w okolice szyi. Intensywne działania operacyjne policjantów z Tomaszowa Mazowieckiego, wspieranych przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, szybko doprowadziły do wytypowania podejrzanego. Już 1 marca w godzinach wieczornych zatrzymano 22-letniego mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego, który mógł mieć związek z tą tragiczną zbrodnią.

Podejrzany o morderstwo nie przyznaje się do winy. Grozi mu 25 lat więzienia

Następnego dnia po zatrzymaniu, czyli 2 marca 2026 roku, 22-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim. Tam przedstawiono mu zarzut zabójstwa, jednak podejrzany nie przyznał się do popełnienia tego czynu. Na wniosek prokuratora sąd podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego, czyli tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za zabójstwo 25-latki mężczyźnie grozi kara od 10 do 25 lat pozbawienia wolności.

