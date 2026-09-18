39-letnia Agata zginęła w pociągu pod Przysuchą. Spoczęła na łódzkim cmentarzu

Pogrzeb 39-letniej Agaty z Łodzi. Była jedyną ofiarą katastrofy

W czwartek 17 września rodzina i bliscy pożegnali 39-letnią Agatę S. Kobieta wracała 9 września do rodzinnej Łodzi pociągiem Intercity „Koziołek”, który jechał z Lublina do Szczecina. Podróż zakończyła się tragicznie. Pędzący pociąg uderzył na przejeździe kolejowym w ciężarówkę, co doprowadziło do częściowego zmiażdżenia i wykolejenia wagonu, w którym przebywała Łodzianka.

Służby ratownicze, które przyjechały na miejsce, walczyły o życie 39-latki przez blisko godzinę. Mimo reanimacji kobieta zmarła. Była jedyną ofiarą śmiertelną wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.

Agatę S. pochowano w czwartek na cmentarzu św. Wincentego na Dołach w Łodzi. Ostatnie pożegnanie miało kameralny, rodzinny charakter.

Fotoreporter „Super Expressu” uwiecznił, jak prezentowało się miejsce spoczynku 39-latki bezpośrednio po zakończeniu uroczystości pogrzebowych.

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Zderzenie pociągu z ciężarówką pod Przysuchą. Trwa prokuratorskie śledztwo

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 9 września przed południem w miejscowości Sokolniki Suche w powiecie przysuskim. Pociąg PKP Intercity relacji Lublin – Szczecin wjechał w pojazd ciężarowy. Z pierwszych informacji przekazanych przez służby wynika, że to kierowca tira zignorował czerwone światło na sygnalizatorze i wjechał na przejazd. W wyniku potężnego uderzenia wykoleiła się lokomotywa oraz cztery wagony pasażerskie.

Rannych zostało 10 osób, w tym kierowca ciężarówki oraz maszynista pociągu. Obaj wymagali dalszej hospitalizacji.

Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Równolegle przyczyny tego tragicznego zdarzenia bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.