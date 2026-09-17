Potężny huk pod Łodzią zaniepokoił mieszkańców. W tle alerty RCB i działania wojska

Huk wstrząsnął Łodzią. Myśliwce przekroczyły barierę dźwięku

„Jestem w domu na Bałutach (Łódź) i właśnie z rodziną usłyszeliśmy dwa razy ogromny huk (w równych odstępach, bez dymu i ognia), tak, że aż zatrząsł się mocno blok razem z oknami. Czy ktoś z Was wie co coś się stało? To był przerażający moment” – napisał ktoś na platformie X tuż po południu. Łodzią i okolicami wstrząsnął wtedy wielki huk.

W sieci ludzie piszą, że hałas dotarł poza Łodzią m.in. do Strykowa, Głowna i Brzezin. Szybko pojawiły się głosy uspokajające, iż nie mamy do czynienia z żadną eksplozją, a przeraźliwy dźwięk to najprawdopodobniej efekt przekroczenia bariery dźwięku przez wojskowy samolot.

Po niespełna godzinie pojawiło się oficjalne wyjaśnienie. "Informujemy, że huk słyszalny dziś przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe. Maszyny zostały poderwane w związku z koniecznością zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej podczas uderzeń Federacji Rosyjskiej z użyciem odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na cele w zachodniej części Ukrainy.

Działania lotnictwa prowadzone były w sposób kontrolowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami bezpieczeństwa" - pisze Dowództwo Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych w mediach społecznościowych. Potem dodano: "Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej".

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Alerty RCB o zagrożeniu na wschodzie Polski

Prawdopodobnie tak właśnie było, chociaż zjawisko akustyczne wywołało spore zaniepokojenie. Autorka tego tekstu słyszała o godzinie 11:50 w pobliżu Łodzi wydłużony huk, po którym po zaledwie kilku sekundach nastąpił dźwięk przypominający strzał. Równolegle Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało specjalne komunikaty alarmowe do osób przebywających na terytorium województwa lubelskiego i podkarpackiego. Przypomnijmy ich dosłowną treść: „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”. Wysłana do obywateli wiadomość nie zawiera tym razem żadnych informacji o Ukrainie.

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na zachodnie terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.Zgodnie z obowiązującymi… pic.twitter.com/McCpQBwUkJ— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 17, 2026

🚨🚨Jestem w domu na Bałutach (Łódź) i właśnie z rodziną usłyszeliśmy dwa razy ogromny huk (w równych odstępach, bez dymu i ognia), tak, że aż zatrząsł się mocno blok razem z oknami. Czy ktoś z Was wie co coś się stało? To był przerażający moment 😨 pic.twitter.com/aEVBwzOPRb— Miriam ✝️🇵🇱 (@Marionka_dor) September 17, 2026