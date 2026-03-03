25-letnia Oliwia brutalnie zamordowana. Rok temu cudem uniknęła najgorszego

2026-03-03 11:47

Niemal dokładnie rok temu 25-letnia Oliwia z Tomaszowa Mazowieckiego wyrwała się objęciom śmierci po potrąceniu przez busa. Walka o jej powrót do zdrowia trwała tygodniami. Teraz tragiczny los upomniał się o nią ponownie. Młoda kobieta zginęła od ciosów nożem, a o zbrodnię oskarżony został jej partner.

  • Zwłoki Oliwii R. odkryto w sobotę, 28 lutego, w mieszkaniu przy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim. Kobieta miała rany kłute szyi.
  • Policjanci już następnego dnia, 1 marca, ujęli 22-letniego partnera ofiary, mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, lecz nie przyznaje się do winy.
  • Zamordowana 25-latka rok wcześniej cudem ocalała z dramatycznego wypadku na trasie S8. Wtedy spędziła w szpitalu dwa miesiące i przeszła serię operacji.
  • Podejrzanemu grozi najsurowszy wymiar kary, czyli dożywotnie pozbawienie wolności.

Tragedia na osiedlu Browarna w Tomaszowie Mazowieckim

Spokój mieszkańców nowoczesnego osiedla Browarna, zlokalizowanego w sąsiedztwie Parku Miejskiego, został brutalnie przerwany. W sobotnie popołudnie, 28 lutego około godziny 14:00, pod jeden z bloków zajechały radiowozy na sygnale. Służby dokonały makabrycznego odkrycia w jednym z lokali. Znaleziono tam ciało Oliwii R., matki dwójki małych dzieci: Marysi i Frania. Obrażenia na ciele 25-latki nie pozostawiały złudzeń - kobieta otrzymała śmiertelne ciosy nożem w szyję.

Wypadek na trasie S8. Oliwia walczyła o życie

Rodzina kobiety została doświadczona przez los w wyjątkowo okrutny sposób. W marcu 2025 roku Oliwia uczestniczyła w dramatycznym zdarzeniu drogowym na trasie ekspresowej S8. Gdy jej samochód uległ awarii, wysiadła, by ustawić trójkąt ostrzegawczy. Wówczas doszło do tragedii - rozpędzony bus uderzył w stojącą na poboczu 25-latkę. Walka o jej życie była długa i wyczerpująca. Przez pierwsze dni oddychał za nią respirator, a kobieta pozostawała w śpiączce farmakologicznej. Lekarze przeprowadzili aż dziesięć skomplikowanych operacji w ciągu ośmiu tygodni hospitalizacji. Wtedy medycyna wygrała ze śmiercią, tym razem ratunek był niemożliwy.

Zatrzymanie 22-latka z Piotrkowa Trybunalskiego

Funkcjonariusze błyskawicznie wytypowali podejrzanego. Już w niedzielę, dobę po odkryciu zwłok, w rękach mundurowych znalazł się partner ofiary.

„Śledczy z Tomaszowa Mazowieckiego wspierani policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 1 marca 2026 roku w godzinach wieczornych do sprawy zatrzymali 22-letniego mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego” – poinformowała Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji.

„Mężczyzna 2 marca 2026 roku został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. 22-latek nie przyznał się do zarzucanego mu czynu” – dodała.

W świetle obowiązującego prawa, za odebranie życia drugiemu człowiekowi mężczyźnie grozi kara dożywotniego więzienia.

Rok temu cudem uniknęła śmierci. Teraz zginęła z rąk ukochanego
