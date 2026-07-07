15-latka z Wielunia nie żyje. Została ofiarą potwornego przestępstwa?

Samobójstwo po Dniach Wielunia. 15-latka odebrała sobie życie

Koniec roku szkolnego to dla większości uczniów czas radości. Tak też miało być w przypadku 15-letniej Ani, uczennicy II LO w Wieluniu, która swoje świadectwo odebrała 26 czerwca. Dzień po tym wydarzeniu wystartowały miejskie obchody Dni Wielunia. W harmonogramie znalazły się m.in. występy artystyczne i zabawy w wesołym miasteczku, jednak dla młodej dziewczyny ten czas okazał się koszmarem. Jak donoszą znajomi zmarłej, podczas gdy inni uczestnicy świętowali, ona miała przeżywać niewyobrażalny dramat. Tragiczny finał nastąpił zaledwie kilka dni później, 29 czerwca. Nastolatka popełniła samobójstwo. Sprawą zajęła się lokalna prokuratura, która ustala dokładne okoliczności i motywy jej dramatycznej decyzji.

- Prowadzimy śledztwo w sprawie ewentualnego nakłaniania lub zmuszania do popełnienia samobójstwa - informuje Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu. Dodaje przy tym: Na tę chwilę nikt nie usłyszał żadnych zarzutów, nikt nie został zatrzymany. Odtwarzamy ostatnie chwile życia zmarłej.

Mieszkańcy mówią o przestępstwie seksualnym na nastolatce z Wielunia

Mimo toczącego się postępowania, do organów ścigania nie wpłynęło oficjalne zawiadomienie dotyczące rzekomego wykorzystania seksualnego 15-latki, o którym głośno plotkują mieszkańcy okolic Wielunia i Wieruszowa. Społeczność lokalna huczy od domysłów, a internetowe fora zalewają pełne emocji wpisy. Wiele osób zastanawia się, dlaczego sprawca lub sprawcy tej okrutnej krzywdy wciąż mogą przebywać na wolności.

Użytkownicy mediów społecznościowych nie kryją wzburzenia. Jedna z mieszkanek zadaje retoryczne pytania o to, jak to możliwe, że „cały Wieluń aż huczy od tej tragedii, wszyscy mówią, co się stało”, a organy ścigania pozostają bezradne. Pojawiają się obawy o potencjalną ucieczkę winnego za granicę. Kolejne komentarze pełne są żalu po stracie młodej osoby. Pani Krystyna podsumowuje nastroje słowami: „Taka młoda, całe życie przed nią było, a tych, którzy się do tego przyczynili, by się w piekle smażyli”.

Imię ofiary zostało zmienione przez redakcję.

10

Gdzie szukać pomocy w kryzysie emocjonalnym:

800 70 22 22 – całodobowa infolinia Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych

116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla dorosłych (dostępny całą dobę)

116 111 – całodobowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

W przypadku myśli samobójczych lub bezpośredniego zagrożenia życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub udać się na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) w najbliższym szpitalu

Autor: MZ/ Materiały prasowe