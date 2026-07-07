16-latek uderzył motocyklem w drzewo. Czerwony parawan zasłonił miejsce dramatu

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-07 12:07

Tragiczny wypadek w gminie Wartkowice. W miejscowości Wierzbowa w poniedziałkowy wieczór zginął nastolatek. 16-latek poruszał się motocyklem typu cross. Pojazd z niewyjaśnionych przyczyn wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Czerwony parawan rozstawiony przez służby w miejscu zdarzenia rozdziera serce.

Dramat na drodze. Nastolatek uderzył motocyklem w drzewo

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 6 lipca. Około godziny 19:25 w miejscowości Wierzbowa (gmina Wartkowice) rozegrał się koszmar. - Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 16-letni mieszkaniec Łodzi, kierując motocyklem typu cross, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo - przekazała mł. asp. Alicja Bartczak z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.

Służby ratunkowe robiły, co mogły. Niestety, mimo błyskawicznie podjętej reanimacji życia młodego chłopaka nie udało się uratować.

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Motocykl nie był zarejestrowany. Policja bada okoliczności

Z ustaleń śledczych wynika, że w chwili wypadku nastolatek miał na głowie kask ochronny. Okazało się jednak, że 16-latek nie posiadał uprawnień do prowadzenia tego typu maszyn, a sam motocykl nie był zarejstrowany.

Dokładne przyczyny i okoliczności tej drogowej tragedii są obecnie szczegółowo badane przez funkcjonariuszy z Poddębic, którzy działają pod nadzorem miejscowego prokuratora.

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Mundurowi przypominają: brak uprawnień to ogromne zagrożenie

Przy okazji tego dramatu, policjanci z poddębickiej komendy przypominają o kluczowych zasadach bezpieczeństwa. Jazda pojazdami mechanicznymi wymaga nie tylko posiadania odpowiedniego prawa jazdy, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności i znajomości przepisów ruchu drogowego. Prowadzenie maszyny niedopuszczonej do ruchu, bez uprawnień, to prosta droga do tragicznych w skutkach zdarzeń.

„Apelujemy do rodziców i opiekunów o zwracanie szczególnej uwagi na to, z jakich pojazdów korzystają niepełnoletni oraz czy odbywa się to zgodnie z obowiązującymi przepisami i w miejscach do tego przeznaczonych. Odpowiedzialność, rozwaga i przestrzeganie prawa to podstawowe elementy wpływające na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego” - apelują mundurowi.

Radiowóz policyjny na drodze. W tle strażacy i czerwony parawan. O wypadku 16-latka przeczytasz na Eska Łódź.
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