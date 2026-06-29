Krośniewice to jedno z najciekawszych miast w województwie łódzkim. Kiedyś było prywatne

Początki Krośniewic sięgają co najmniej 1355 roku, kiedy to po raz pierwszy wspomniano o nich jako o wsi. Już w 1388 roku źródła pisane odnotowały istnienie miejscowej parafii. Chociaż dokładna data lokacji nie jest znana, wiadomo, że Krośniewice uzyskały prawa miejskie przed 1420 rokiem. Jako prywatne miasto szlacheckie, zlokalizowane w historycznej ziemi łęczyckiej, rozwijało się jako lokalny ośrodek rzemieślniczy.

Od momentu powstania aż do 1945 roku miasto było własnością prywatną. Na przestrzeni wieków należało do znamienitych rodów, takich jak Awdańcy, Szczawińscy, Gomolińscy, Opaccy i Rembielińscy. Jego dzieje nie były wolne od dramatycznych wydarzeń – przed 1576 rokiem znaczną część zabudowy strawił pożar. W 1775 roku król Stanisław August Poniatowski nadał miastu przywilej organizowania cotygodniowych targów.

Historia Krośniewic to także okresy zmian administracyjnych. W 1793 roku miasto zostało zajęte przez Prusy. W 1870 roku utraciło prawa miejskie, by odzyskać je dopiero w 1926 roku. Na początku XX wieku, w 1906 roku, zawiązała się tu parafia mariawicka, a w 1915 roku powstała kolejka wąskotorowa, która funkcjonuje do dziś jako Krośniewickie Koleje Dojazdowe.

O bogatej historii Krośniewic świadczą liczne zabytki. Jednym z najważniejszych obiektów jest muzeum im. Jerzego Dunina-Borkowskiego. Jego siedziba mieści się w dawnym klasycystycznym zajeździe, który był zarazem pierwszym murowanym budynkiem w Krośniewicach. Wśród innych cennych miejsc warto wymienić:

Zespół pałacowo-parkowy Rembielińskich z drugiej połowy XIX wieku.

z drugiej połowy XIX wieku. Pomnik Księcia Józefa Poniatowskiego wzniesiony w 1814 roku.

wzniesiony w 1814 roku. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny , zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1866–1872.

, zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1866–1872. Synagogę pochodzącą z pierwszej połowy XIX wieku.

pochodzącą z pierwszej połowy XIX wieku. Budynek rządcówki z drugiej połowy XIX wieku, znany jako miejsce urodzenia generała Władysława Andersa.

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Tak wyglądają Krośniewice, jedno z najciekawszych miast w województwie łódzkim [GALERIA]

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