To mogło skończyć się tragedią. Nastolatkowie jechali uczepieni tramwaju!

Do niebezpiecznego incydentu doszło w Łodzi. Dwóch nastolatków uczepiło się tylnego wagonu tramwaju linii 8 i przejechało na zewnątrz pojazdu kilkaset metrów. Całe zdarzenie zostało nagrane, a film szybko pojawił się w internecie.

Po publikacji nagrania sprawą zainteresowała się łódzka policja.

Z uwagi na opublikowane nagranie funkcjonariusze z wydziału wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym łódzkiej komendy prowadzą czynności wyjaśniające. Takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i stwarza wręcz śmiertelne zagrożenie zarówno dla osoby znajdującej się na zewnątrz pojazdu, jak i innych uczestników ruchu – przekazała Kamila Sowińska z łódzkiej policji.

Do zdarzenia odniósł się również rzecznik MPK Łódź Piotr Wasiak. Jak podkreślił, motorniczy nie był świadomy niebezpiecznej sytuacji, ponieważ nikt go o niej nie poinformował.

Motorniczy nie widział tej sytuacji ani nie został powiadomiony przez innych pasażerów, że takie zdarzenie ma miejsce. Apelujemy do osób, które są świadkami tego typu zdarzeń, aby jak najszybciej informowały o nich prowadzącego lub zgłaszały sprawę do odpowiednich służb – zaznaczył.

Policjanci przypominają, że takie zachowanie może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Nastolatkom może grozić skierowanie do sądu wniosku o ukaranie za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym.