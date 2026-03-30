"Zdałem sobie sprawę z tego, że zabiłem kolegę". Zmasakrowane ciało Wojciecha znaleziono pod cmentarzem

Makabryczne odkrycie przy cmentarzu i nagłe zaginięcie dekarza

Na początku sierpnia minionego roku, w godzinach porannych, przypadkowy świadek odwiedzający groby bliskich natknął się na zmasakrowane zwłoki. Odnalezione ciało nosiło wyraźne ślady bardzo brutalnego pobicia.

Równolegle, w oddalonym o zaledwie sześć kilometrów Teodorowie, pracownicy firmy dekarskiej należącej do 53-letniego Wojciecha A. czekali na swojego szefa przed jego domem, aby wyruszyć na zlecenie. Gdy przedsiębiorca nie pojawił się o wyznaczonej godzinie, zaniepokojeni podwładni natychmiast skontaktowali się z jego siostrą oraz szwagrem. Krewni szybko dotarli na posesję, rozpoczynając gorączkowe próby zlokalizowania zaginionego.

Funkcjonariusze policji pracujący nad sprawą błyskawicznie powiązali zbrodnię z osobą 37-letniego Marcina A. W poniedziałek, 30 marca, oskarżony stanął przed obliczem sprawiedliwości. Kiedy mundurowi wprowadzali go na salę rozpraw, siostry zamordowanego nie kryły ogromnych emocji i bólu, krzycząc w jego stronę:

„Morderco! Zabiłeś nam brata”

Oskarżony zmienia wersję wydarzeń przed prokuratorem

Podczas pierwszego posiedzenia sądu 37-latek stanowczo zaprzeczył zarzutom o morderstwo. Przedstawił wersję, według której jedynie uderzył w głowę i skopał nieznanego mu człowieka, który w niewyjaśnionych okolicznościach znalazł się na terenie jego gospodarstwa.

Sytuacja wyglądała jednak zupełnie inaczej tuż po aresztowaniu, gdy składał wyjaśnienia przed prokuratorem. Wówczas bezpośrednio potwierdził swój udział w krwawej zbrodni, jednak przekonywał, że ofiarą był nieustalony obywatel Ukrainy, rzekomo potajemnie nocujący w jego zabudowaniach gospodarczych.

„Wpadłem w jakiś szał”

Oskarżony wyjaśniał dalej podczas trwającego śledztwa:

„Zacząłem go kopać, uderzyłem w głowę. Kiedy zorientowałem się, że nie żyje, wsadziłem jego zwłoki na przyczepkę i zawiozłem pod cmentarz. Dopiero następnego dnia, gdy policjanci znaleźli zwłoki Wojtka, zdałem sobie sprawę z tego, że zabiłem kolegę.”

Za popełnienie tej bestialskiej zbrodni sprawcy może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Zabił Wojtka i podrzucił zwłoki przy cmentarzu. Potem pomagał w jego poszukiwaniach

