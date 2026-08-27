Eska Music Tour zawita do Zelowa! Michał Szczygieł, Łzy Adam Konkol i Maryla Rodowicz wystąpią nad Zlewem Patyki

Jeśli szukacie pomysłu na pierwszy wrześniowy weekend, warto obrać kierunek na Zelów i Zalew Patyki. Właśnie tutaj odbędą się Zelowskie Sploty – Festiwal Muzyki, Tradycji i Kultury. W sobotę, 5 września, najważniejszym punktem programu będzie Eska Music Tour.
Michał Szczygieł i Łzy Adam Konkol na jednej scenie
Sobotni wieczór zapowiada się naprawdę energetycznie. Publiczność będzie mogła bawić się podczas koncertów Michała Szczygła oraz zespołu Łzy Adam Konkol.
Michał Szczygieł to jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli młodego pokolenia polskiej sceny pop. Wokalista zdobył popularność dzięki charakterystycznemu głosowi i przebojowym utworom. Jego koncert będzie propozycją dla tych, którzy lubią nowoczesne, lekkie brzmienia i piosenki, przy których trudno ustać w miejscu.
Na scenie pojawi się także Łzy Adam Konkol. Zespół nawiązuje do dorobku popularnej formacji Łzy, której piosenki od lat zajmują ważne miejsce w polskiej muzyce. Można spodziewać się emocjonalnych utworów, rockowo-popowego brzmienia i dobrze znanej publiczności energii.
Dwa dni, dwa różne klimaty
Choć Eska Music Tour jest częścią sobotniego programu, Zelowskie Sploty potrwają dwa dni.
W niedzielę, 6 września nad Zalewem Patyki odbędą się Dożynki z Województwem Łódzkim, podczas których nie zabraknie regionalnych smaków, rękodzieła, prezentacji lokalnych tradycji i atrakcji przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich.
Wieczór zakończy koncert Maryli Rodowicz, jednej z największych gwiazd polskiej estrady.
Zelów ma swoją wyjątkową historię
Zelowskie Sploty nieprzypadkowo łączą muzykę, tradycję i kulturę. Sam Zelów jest miejscem, którego historia została utkana z wielu różnych nici.
Szczególne znaczenie miał 1802 rok, kiedy majątek Zelów kupili potomkowie Braci Czeskich – protestanccy emigranci religijni. To oni przyczynili się do rozwoju miejscowego włókiennictwa. Z czasem w mieście zamieszkali również Polacy, Niemcy i Żydzi.
Do dziś można znaleźć ślady tej wielokulturowej historii. W Zelowie obecne są cztery wyznania: rzymskokatolickie, ewangelicko-reformowane, ewangelicko-augsburskie oraz baptystyczne. Warto odwiedzić także Muzeum w Zelowie – Ośrodek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich, które przybliża historię czeskich korzeni miasta.
Koncert nad wodą? Zelów zaprasza!
Dużym atutem wydarzenia będzie jego lokalizacja. Zalew Patyki to miejsce otoczone lasami, które latem przyciąga osoby szukające odpoczynku nad wodą. Działa tu kąpielisko i strzeżona plaża, a teren jest wykorzystywany także podczas koncertów, kina plenerowego czy wydarzeń sportowych.
Podczas Zelowskich Splotów spokojny na co dzień teren zamieni się w festiwalową przestrzeń. Będzie muzyka, będzie zabawa, ale również okazja, by poznać Zelów i jego niezwykłą historię.
5 września warto więc wybrać się nad Zalew Patyki na Eska Music Tour z Michałem Szczygłem i Łzami Adam Konkol. Dzień później na uczestników Zelowskich Splotów czekają Dożynki z Województwem Łódzkim i koncert Maryli Rodowicz.
Na wydarzenie zapraszają Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz Burmistrz Zelowa Kamil Świtała.
Wydarzenie dofinansowano ze środków Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 10 000 zł.