Groźny wypadek 15-latków na hulajnodze. Po jednego przyleciał śmigłowiec LPR

Zduńska Wola. Wypadek 15-latków na hulajnodze elektrycznej

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, 23 maja, na ulicy Szkolnej w Zduńskiej Woli. Z informacji udostępnionych przez policję wynika, że około godziny 16:30 dwaj 15-latkowie przemieszczali się wspólnie jedną hulajnogą elektryczną, co jest niezgodne z przepisami. W pewnej chwili nastolatek kierujący jednośladem stracił nad nim kontrolę, co skutkowało bolesnym upadkiem obu chłopców.

Sytuacja okazała się bardzo groźna, a obaj poszkodowani wymagali pilnej pomocy medycznej. Jeden z 15-latków został odwieziony do szpitala karetką pogotowia. Obrażenia drugiego chłopca były na tyle poważne, że na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował go do placówki medycznej.

- Teraz policjanci prowadzący postępowanie przesłuchują świadków wypadku, ustalą, jaki był jego przebieg i co było przyczyną -

poinformowała mł. asp. Katarzyna Biniaszczyk, reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Zduńskiej Woli. Funkcjonariuszka zwróciła również uwagę na fakt, że żaden z poszkodowanych nastolatków nie miał założonego kasku.

Policja przypomina: kask na hulajnodze elektrycznej ratuje życie!

Funkcjonariusze policji po raz kolejny przypominają, że zgodnie z obowiązującymi przepisami hulajnoga elektryczna służy do przewożenia wyłącznie jednej osoby. Kategorycznie zabrania się jazdy we dwójkę, co w tym przypadku zakończyło się groźnym wypadkiem.

Warto również przypomnieć, że od 3 czerwca 2026 roku wejdą w życie nowe przepisy, które nałożą obowiązek noszenia kasków. Zmiany te będą dotyczyć młodych użytkowników dróg. Jak zaznacza mł. asp. Biniaszczyk, osoby poniżej 16. roku życia będą musiały używać kasku ochronnego podczas jazdy nie tylko na hulajnodze elektrycznej, ale także na rowerze, w tym elektrycznym, oraz urządzeniach transportu osobistego, takich jak deskorolki elektryczne czy monocykle.

Mimo że do wejścia w życie nowych przepisów pozostało jeszcze sporo czasu, policja gorąco zachęca do korzystania z kasków już teraz. Funkcjonariusze ostrzegają, że wystarczy zaledwie chwila dekoncentracji, dziura w drodze lub gwałtowny manewr, by doszło do tragedii. Uderzenie głową o asfalt może skutkować trwałym kalectwem lub nawet śmiercią, dlatego odpowiednia ochrona jest kluczowa dla bezpieczeństwa użytkowników jednośladów.

