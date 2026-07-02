Zderzenie busów na skrzyżowaniu. Wielu poszkodowanych

Gołyń. Zderzenie busów, są ranni

Do zderzenia dwóch busów, Fiata Ducato oraz Renault Trafic, doszło po godzinie 5 rano w miejscowości Gołyń. - Pojazdami tymi podróżowało łącznie 11 osób w wieku od 17 do 43 lat. W wyniku tego zdarzenia osiem osób zostało przetransportowanych do szpitali na dalsze badania oraz diagnostykę - przekazała w rozmowie z Radiem Eska st. asp. Agata Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

Jak zapewniła policjantka, kierujący busami byli trzeźwi. Posiadali również wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Policja wyjaśnia przyczyny wypadku

Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonali oględziny oraz zabezpieczyli ślady. Mundurowi będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności porannego wypadku.

- Poranne godziny to czas, kiedy na drogach często występuje ograniczona widoczność, a kierowcy mogą odczuwać zmęczenie. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz zachowanie szczególnej uwagi podczas zbliżania się do skrzyżowań. Chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależny od odpowiedzialnego zachowania wszystkich uczestników ruchu - przypomina rawska policja.

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