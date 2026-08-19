Dlaczego Anna Midera została odwołana?

Rada nadzorcza Portu Lotniczego im. Reymonta w Łodzi postanowiła odwołać Annę Miderę z funkcji prezesa. Decyzja ta zapadła po szczegółowej kontroli finansowej, którą zlecił Urząd Miasta Łodzi. Kontrola objęła rok 2024 oraz pierwsze pięć miesięcy roku 2025 i wykazała liczne nieprawidłowości w zarządzaniu lotniskiem. Kontrola finansowa ujawniła, że prezes Midera odbyła zbyt wiele podróży służbowych, co według kontrolerów mogło negatywnie wpływać na efektywność zarządzania portem.

Jakie były główne zarzuty wobec Anny Midery?

Kontrolerzy stwierdzili, że Anna Midera spędziła około 110 dni w podróżach służbowych, co ich zdaniem mogło osłabiać nadzór nad spółką. Ponadto, kwestionowano coroczny wzrost wydatków na wynagrodzenia oraz brak uzasadnienia dla części kosztów. Wśród zastrzeżeń znalazły się także cele zarządcze, które w 80 procentach skupiały się na efektach sprzedażowych, mimo słabych wyników finansowych spółki. Podkreślono również niewykorzystanie wszystkich możliwości generowania przychodów przez lotnisko.

Jak Anna Midera odpowiada na zarzuty?

Anna Midera, w opublikowanym oświadczeniu, podkreśliła, że lotnisko ustanowiło w tym roku rekord liczby obsłużonych pasażerów, co czyni je liderem wśród polskich portów regionalnych obsługujących mniej niż milion podróżnych rocznie. Zaznaczyła również, że dzięki działaniom zarządu udało się ograniczyć stratę lotniska z blisko 60 milionów złotych do 37 milionów złotych, co według niej jest znaczącą poprawą. Prezes zauważyła także, że rzeczywisty udział obowiązków wykonywanych poza siedzibą spółki wynosił mniej niż 25 procent czasu pracy.

Kto zastąpi Annę Miderę?

Nowym tymczasowym prezesem Portu Lotniczego im. Reymonta został Robert Makowski, dotychczasowy wiceprezes i długoletni pracownik lotniska. Jego zadaniem będzie kierowanie lotniskiem do momentu rozstrzygnięcia konkursu na nowego prezesa. Lotnisko w Łodzi, poza lotami czarterowymi, oferuje przez cały rok podróże liniami rejsowymi do takich miast jak Alicante, Bruksela, Dublin, Londyn, Birmingham, Mediolan i Malaga. W ubiegłym roku port obsłużył ponad 489 tysięcy podróżnych, co było najlepszym wynikiem w historii lotniska i o 13 procent wyższym niż w 2024 roku.

Źródło PAP.