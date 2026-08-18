9 mln zł na szkolenia z gotowości cywilnej dla uczniów w Łódzkiem

Samorząd województwa łódzkiego przeznaczył 9 mln zł z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na szkolenia dla uczniów. Zajęcia mają przygotować młodych mieszkańców regionu do działania w sytuacjach kryzysowych, gdy trzeba reagować szybko i bez chaosu.

Gotowość cywilna oznacza umiejętność działania w trudnych momentach, na przykład podczas klęsk żywiołowych. Planowane szkolenia i warsztaty mają uczyć reakcji, które mogą przydać się wtedy, gdy zagrożenie dotyczy całej okolicy albo najbliższego otoczenia uczniów.

Pierwsza pomoc, łączność i techniki przetrwania w programie zajęć

Uczniowie z całego regionu mają wziąć udział w praktycznych zajęciach. Program obejmuje między innymi zasady pierwszej pomocy, podstawy łączności oraz techniki przetrwania. To umiejętności, które mogą przydać się w chwili zagrożenia.

Zajęcia mają uczyć, jak reagować w czasie zagrożenia, gdzie szukać pomocy i jak zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych. Chodzi także o nawyki, które w stresie pozwalają działać spokojniej i sprawniej.

Nabór tylko dla ZHP i ZHR

Nabór ogłoszony przez Zarząd Województwa ma charakter niekonkurencyjny. To znaczy, że nie został otwarty dla szerokiego grona podmiotów. Od początku skierowano go do dwóch organizacji.

W naborze wskazano Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. To te dwie organizacje ujęto przy szkoleniach z gotowości cywilnej dla uczniów z regionu.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI