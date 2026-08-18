Tragedia w wesołym miasteczku. Nie żyje 25-letni pracownik

Do tragedii doszło w niedzielę (16 sierpnia) po godz. 15. Według ustaleń epiotrkow.pl, pracownik wszedł na konstrukcję karuzeli, aby nasmarować jeden z jej elementów. Podczas konserwacji spadł z wysokości około pięciu metrów.

– Około 15 w Sulejowie na terenie prywatnym wynajętym pod wesołe miasteczko 25-letni mężczyzna w trakcie konserwacji jednego z urządzeń spadł z wysokości. W wyniku poniesionych obrażeń został przetransportowany LPR do szpitala w Łodzi – poinformowała epiotrkow.pl Edyta Daroch z KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

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Władze Sulejowa wyjaśniły, że przedsiębiorca prowadzący wesołe miasteczko nie został wynajęty przez gminę na Dni Miasta i Gminy Sulejów. Obiekt stał również poza terenem należącym do samorządu. - Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci pracownika obsługującego wesołe miasteczko, które w miniony weekend znajdowało się na terenie opactwa cystersów. To wielka tragedia, dlatego łączymy się w bólu z członkami rodziny i bliskimi Zmarłego – przekazały władze miasta.