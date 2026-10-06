Zabiła partnera nożem i dostała 13 lat. Kobieta cieszy się wolnością, sąd tłumaczy decyzję

Burzliwa relacja i tragiczny finał na Zarzewskiej

Na początku nic nie zapowiadało tragedii w związku 46-latki i jej młodszego partnera.

- Poznaliśmy się w pracy, Radek zaczął mi się zwierzać ze swoich problemów, nawiązała się między nami przyjaźń, która przerodziła się w miłość - wspominała podczas procesu początki ich znajomości Małgorzata S.

- W 2018 roku odeszłam od męża i wprowadziłam się do nowego partnera - mówiła.

Małgorzata i Radosław mieszkali razem w kamienicy przy ulicy Zarzewskiej w Łodzi. Ich relacja szybko stała się toksyczna. Para notorycznie się kłóciła, dochodziło również do przemocy fizycznej. Świadkowie w śledztwie zeznali, że Radosław M. często żalił się na partnerkę, twierdząc, że ta bije go pięściami i próbuje dusić przez sen.

- Sprzeczaliśmy się, bo Radek miał do mnie pretensje o to, że utrzymuję kontakt z byłym mężem i dziećmi - próbowała później tłumaczyć awantury Małgorzata S.

W lipcu 2022 roku doszło do tragedii. Podczas kolejnej awantury Małgorzata N. wpadła w furię. Chwyciła nóż i pchnęła Radosława w brzuch. Ranny 30-latek wybiegł na klatkę schodową, gdzie spotkał sąsiadów. Mężczyzna uciskał ranę i powiedział im, że został ugodzony przez "Małgośkę". Został przewieziony do szpitala, ale zmarł po miesiącu hospitalizacji.

Kobieta uciekła z kamienicy, jednak szybko wpadła w ręce policji. Usłyszała zarzut zabójstwa i trafiła do aresztu. Małgorzata N. nigdy nie przyznała się do zbrodni, tłumacząc, że doszło do wypadku, a partner sam nadział się na ostrze.

Sąd skazał 46-latkę na 13 lat więzienia

Proces karny trwał cztery lata. Pierwsze postępowanie zostało przerwane ze względu na zmianę sędziego. Ostatecznie sąd uznał Małgorzatę N. za winną celowego zabójstwa i wymierzył jej karę 13 lat pozbawienia wolności. Dowody nie pozostawiały wątpliwości, że kobieta działała z zamiarem pozbawienia życia partnera.

Sędzia Robert Świecki w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że gdyby doszło do nieszczęśliwego wypadku, oskarżona wezwałaby pogotowie i wyjaśniła sytuację. Tymczasem uciekła z mieszkania, zostawiając ciężko rannego Radosława M., który musiał prosić sąsiadów o pomoc.

Skazana nie stawiła się na ogłoszeniu wyroku, ponieważ odzyskała wolność. Małgorzata N. odbywała w międzyczasie karę więzienia za inne przestępstwa, ale areszt w sprawie o zabójstwo został uchylony. Po wyjściu na wolność prokuratura natychmiast wnioskowała o ponowne aresztowanie, ale sąd odrzucił wniosek.

- Oczywiście może się wydawać dziwne, że w sprawie o zabójstwo nie jest stosowane tymczasowe aresztowanie - tłumaczył sędzia Robert Świecki.

- Kara orzeczona jest karą surową. Niemniej jednak zauważyć należy, że wobec oskarżonej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania nie był już stosowany na etapie postępowania sądowego. W ocenie sądu, po wyroku skazującym nie stosuje się aresztu niejako z automatu. Trzeba jeszcze wykazać, że zachodzi uzasadniona obawa, iż oskarżona będzie utrudniała dalsze postępowanie czy to odwoławcze, czy to wykonawcze. W ocenie sądu, postępowanie oskarżonej już po uchyleniu aresztu w żaden sposób nie pozwala na wywiedzenie takiego wniosku - argumentował sędzia.

Oznacza to, że 46-letnia Małgorzata N. pozostanie na wolności aż do momentu, gdy wyrok skazujący ją na 13 lat więzienia za zabójstwo stanie się prawomocny.

12

Sonda Jaka powinna być kara za zabójstwo? Mniej niż 25 lat 25 lat więzienia Dożywotnia kara pozbawienia wolności