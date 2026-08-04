Paulinho podpisał kontrakt z Widzewem do 2028 roku

Widzew Łódź ogłosił transfer Paulinho, czyli Paulo Henrique Pereira da Silvy. Brazylijski skrzydłowy podpisał kontrakt do końca czerwca 2028 roku, z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. W nowym zespole będzie występował z numerem 98.

Paulinho rozwijał się w akademii São Paulo, a potem zadebiutował w pierwszej drużynie tego klubu. W barwach São Paulo rozegrał 31 oficjalnych spotkań w Série A, rozgrywkach stanowych, Pucharze Brazylii i Copa Libertadores. Był też wypożyczany do Portimonense, São Bento oraz Juventude.

Transfer do Europy przerwał wybuch wojny

Na początku 2022 roku Paulinho przeniósł się z Brazylii do Europy i podpisał kontrakt z Metalistem Charków. Po wybuchu rosyjskiej agresji na Ukrainę nie zadebiutował jednak w ukraińskim klubie. Potem trafił do Japonii, gdzie zagrał 13 meczów w Kyoto Sanga w J1 League.

Natępnie znów ruszył do Europy. W 2025 roku został piłkarzem Nacionalu i szybko wszedł do podstawowego składu. W ciągu półtora sezonu zanotował 48 występów w Lidze Portugal, zdobył pięć bramek i dołożył cztery asysty. Z tego klubu trafił teraz do Widzewa Łódź.

Paulinho może grać po obu stronach. Najczęściej występował na lewej

Paulinho jest prawonożnym skrzydłowym. Może grać po prawej i po lewej stronie boiska. W ostatnich sezonach najczęściej był ustawiany na lewym skrzydle. Widzew zyskuje więc zawodnika, którego można ustawić po obu stronach.

- Paulinho to zawodnik, którego obserwowaliśmy od dłuższego czasu i z którym prowadziliśmy rozmowy już od pewnego momentu. Bardzo dobrze wpisuje się w profil skrzydłowego, którego szukaliśmy. Ma szybkość, dynamikę, jest bardzo eksplozywny i przede wszystkim potrafi robić różnicę w grze jeden na jednego. Jego dużym atutem jest również uniwersalność. Najlepiej czuje się na lewym skrzydle, ale może z powodzeniem występować także po prawej stronie. Daje nam więc dodatkowe możliwości w ofensywie i zwiększa rywalizację na obu skrzydłach. To zawodnik przebojowy, który lubi atakować przestrzeń i podejmować ryzyko. Wierzę, że swoją charakterystyką da drużynie dużo energii i będzie w stanie tworzyć sytuacje, których potrzebujemy w naszej grze - mówi Artur Płatek, dyrektor sportowy łódzkiego klubu. - Istotny jest również sposób przeprowadzenia tego transferu. Paulinho dołącza do nas bez kwoty odstępnego, co wpisuje się w kierunek, w którym chcemy rozwijać naszą politykę transferową. Chcemy zachować odpowiedni balans pomiędzy transferami gotówkowymi a pozyskiwaniem wartościowych zawodników bezgotówkowo. Nie chodzi tylko o wysokość wydawanych kwot, ale przede wszystkim o jakość, profil zawodnika i wartość, jaką może wnieść do Widzewa