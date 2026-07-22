Wezwali służby, bo zgubili się na spływie kajakowym. Słono zapłacili za swoją przygodę

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-22 11:44

Nieplanowana przygoda podczas spływu kajakowego. Czworo uczestników odłączyło się od grupy i… zgubiło na rzece Widawce! Przerażeni zawiadomili służby. Gdy sytuacja była już opanowana, a strażacy bezpiecznie sprowadzili nieszczęśników na brzeg, okazało się, że kajakarze byli pijani.

Dziób pomarańczowego kajaka na rzece. Na miniaturze alkomat i radiowóz. O pijanych kajakarzach przeczytasz w Eska Łódź.
Autor: KPP w Łasku/ Materiały prasowe

Łazów. Zagubieni kajakarze

Sytuacja miała miejsce w minioną niedzielę, 19 lipca, w miejscowości Łazów w gminie Widawa. Około godz. 14, 30-letnik uczestnik spływu kajakowego zadzwonił do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Łasku. Mężczyzna zgłosił, że wraz z trojgiem znajomych odłączył się od pozostałych uczestników spływu rzeką Widawką i zgubił się.

- Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Łasku oraz druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy jeszcze przed przyjazdem policjantów odnaleźli wszystkich sześciu uczestników spływu i bezpiecznie sprowadzili ich na brzeg. W trakcie wykonywanych czynności policjanci ustalili, że byli to mieszkańcy powiatów łaskiego, pabianickiego i bełchatowskiego w wieku od 21 do 35 lat - poinformował mł. asp. Bartłomiej Kozłowski z Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

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Pijani kajakarze ukarani

Policjanci przebadali na zawartość alkoholu wszystkich uczestników spływu kajakowego. Szybko wyszło na jaw, że cała czwórka zagubionych kajakarzy była kompletnie pijana! - Badanie wykazało od 0,6 do 1,9 promila alkoholu w ich organizmie - przekazał mł. asp. Kozłowski.

Nieodpowiedzialni kajakarze zostali słono ukarani za prowadzenie kajaków w stanie nietrzeźwości. Policjanci nałożyli na nich mandaty w wysokości 500 złotych. Po zakończeniu czynności organizator przewiózł całą grupę do miejsca rozpoczęcia spływu. Na szczęście żadna z osób biorących udział tej przygodzie nie odniosła obrażeń. Nikt nie wymagał pomocy medycznej.

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