Jakie są przyczyny odsyłania pacjentów?

Jak informuje dziennik „Rzeczpospolita”, pacjenci zgłaszający się do Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi są kierowani do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, aby uzyskać informacje o dostępnych miejscach leczenia. Pierwsze sygnały o tej sytuacji zaczęły napływać do redakcji kilka dni temu.

Dziennik „Rzeczpospolita” dotarł do dokumentu z pieczątką poradni onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w którym pacjentka oczekująca na kwalifikację do programu lekowego dla chorych na raka piersi została poinformowana, że z powodu braku możliwości finansowania, leczenie nie może się rozpocząć. Planowany termin rozpoczęcia leczenia został wyznaczony na pierwszy kwartał 2027 roku, chyba że wcześniej zmienią się warunki finansowania programu.

Co na to Narodowy Fundusz Zdrowia?

Łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdził, że 14 lipca zgłosiło się do nich dwóch pacjentów, którzy szukali możliwości zakwalifikowania do programów lekowych. Zostali oni skierowani do Szpitala im. Kopernika oraz Szpitala Bonifratrów w Łodzi.

Jednak Narodowy Fundusz Zdrowia zaznacza, że nie otrzymał żadnej oficjalnej informacji od Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o wstrzymaniu przyjęć do programów lekowych. Dziennik „Rzeczpospolita” próbował skontaktować się ze szpitalem w tej sprawie, ale do momentu publikacji artykułu nie otrzymał odpowiedzi.

Dementi szpitala

Po nagłośnieniu sprawy przez media, szpital wydał oświadczenie, w którym zaprzecza informacjom o wstrzymaniu przyjęć pacjentów do programów lekowych. Poniżej pełna treść komunikatu:

"W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi realizacji programów lekowych, Szpital informuje, że nieprawdziwe są doniesienia o wstrzymaniu kwalifikacji lub przyjęć pacjentów do programów lekowych, w tym programów onkologicznych.

Szpital nieprzerwanie realizuje świadczenia w ramach programów lekowych, kwalifikując i przyjmując pacjentów zgodnie z obowiązującymi zasadami, z zachowaniem kolejności wynikającej z list oczekujących oraz w ramach limitów świadczeń finansowanych przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Priorytetem Szpitala pozostaje zapewnienie pacjentom ciągłości leczenia oraz dostępu do świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami finansowania określonymi przez płatnika publicznego.

Prosimy o opieranie się na informacjach pochodzących z oficjalnych komunikatów Szpitala".

Źródło PAP.