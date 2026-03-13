W tym powiecie w woj. łódzkim bezrobocie jest najwyższe. Są najnowsze dane

Urząd Statystyczny podał nowe dane o bezrobociu w woj. łódzkim

Urząd Statystyczny w Łodzi opublikował najnowszy raport dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej regionu w styczniu 2026 roku. Z danych wynika, że na koniec miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 64,8 tys. bezrobotnych. To wzrost o 4,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem i aż o 14,3% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie łódzkim wyniosła 6,6%. Oznacza to wzrost o 0,3 punktu procentowego w stosunku do grudnia oraz o 0,8 punktu procentowego w porównaniu ze styczniem poprzedniego roku. Warto jednak zaznaczyć, że siedem województw w kraju odnotowało w tym czasie niższą stopę bezrobocia niż łódzkie.

Gigantyczne różnice na mapie regionu. Tu jest najtrudniej

Dane Urzędu Statystycznego pokazują ogromne zróżnicowanie na lokalnych rynkach pracy w województwie łódzkim. Najtrudniejsza sytuacja panowała w powiecie opoczyńskim, gdzie stopa bezrobocia osiągnęła poziom 10,2%. W niechlubnej czołówce znalazły się również powiaty: łaski (9,9%), tomaszowski (9,4%), pajęczański (9,2%) oraz zduńskowolski (8,6%).

Na drugim biegunie znalazł się powiat rawski, gdzie odnotowano najniższy wskaźnik bezrobocia w całym województwie, wynoszący zaledwie 3,7%. Różnica między powiatem z najwyższą a najniższą stopą bezrobocia jest więc bardzo duża i pokazuje, jak odmienna może być sytuacja w poszukiwaniu pracy w zależności od miejsca zamieszkania.

Kto najczęściej trafia do rejestrów bezrobotnych?

Analiza struktury bezrobotnych pokazuje, że największy problem mają osoby, które pozostają bez pracy od dłuższego czasu. Długotrwale bezrobotni stanowili w styczniu aż 49,0% wszystkich zarejestrowanych. Znaczącą grupę stanowiły także osoby po 50. roku życia (29,2% ogółu) oraz osoby bez kwalifikacji zawodowych (37,2%).

Szczególnie niepokojący jest fakt, że zdecydowana większość, bo aż 86,1% bezrobotnych, nie posiadała prawa do zasiłku. Odsetek ten wzrósł w ciągu roku o 1,1 punktu procentowego. Wśród nowo zarejestrowanych dominowały osoby, dla których nie była to pierwsza rejestracja w urzędzie pracy (75,7%).

Zwolnienia grupowe i sytuacja na rynku pracy

W styczniu 2026 roku do urzędów pracy zgłosiło się 7,2 tys. nowych bezrobotnych. To o 32,8% więcej niż w grudniu, ale jednocześnie o 12,1% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie z ewidencji wyrejestrowano 4,4 tys. osób, co stanowi spadek zarówno w ujęciu miesięcznym (o 8,4%), jak i rocznym (o 9,5%). Mimo ogólnego wzrostu bezrobocia, poprawiła się relacja liczby bezrobotnych do liczby ofert pracy. Na jedną ofertę przypadało 63 bezrobotnych, podczas gdy miesiąc wcześniej było ich 77.

Niestety, perspektywy na najbliższy czas mogą być trudne. Trzy zakłady pracy z regionu zapowiedziały zwolnienie łącznie 151 pracowników. Dla porównania, rok wcześniej tylko jeden zakład zgłosił zamiar zwolnienia 7 osób.

