Przedbórz to jedno z najciekawszych miast w województwie łódzkim. To tam nadano prawa miejskie Łodzi

Pierwsze wzmianki historyczne o osadzie nad Pilicą pochodzą z 1145 roku. Już w 1239 roku istniał tu gród warowny, który w połowie XIV wieku król Kazimierz Wielki przekształcił w zamek obronny. Bogactwo okolicznych lasów sprawiało, że władca ten był częstym gościem w Przedborzu i to właśnie on nadał miejscowości prawa miejskie przed 1370 rokiem.

Miasto upodobał sobie również król Władysław Jagiełło, który wielokrotnie przebywał na tutejszym zamku, m.in. w latach 1405, 1409, 1425 czy 1433. Podczas jednej z wizyt, 29 lipca 1423 roku, doszło tu do historycznego wydarzenia – król nadał prawa miejskie wsi Łodzia, czyli dzisiejszej Łodzi. W XV wieku Przedbórz pełnił także funkcję miejsca sesji wyjazdowych opoczyńskiego sądu grodzkiego. Rozwój miasta, związany z położeniem na szlaku handlowym i piwowarstwem, przerwały pożar w 1638 roku oraz zniszczenia dokonane podczas potopu szwedzkiego w 1655 roku.

Po rozbiorach Polski rzeka Pilica stała się granicą państwową, a miasto znalazło się pod panowaniem austriackim, a następnie rosyjskim. XIX wiek przyniósł rozwój przemysłu – w 1823 roku powstała tu duża fabryka sukna. W latach 1838–1840 wzniesiono klasycystyczny ratusz. Miasto brało czynny udział w powstaniu styczniowym, a jego mieszkańcy angażowali się w walkę o niepodległość.

Okres II wojny światowej przyniósł ogromne straty. Na terenie miasta Niemcy utworzyli getto, w którym przebywało około 3000 Żydów, zamordowanych później w obozie zagłady w Treblince. Mieszkańcy Przedborza i okolic aktywnie działali w ruchu oporu, m.in. w oddziale majora Hubala.

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Przedbórz może poszczycić się wieloma cennymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków. Do najważniejszych z nich należą:

Kościół św. Aleksego , którego historia sięga 1278 roku, rozbudowywany w późniejszych wiekach.

, którego historia sięga 1278 roku, rozbudowywany w późniejszych wiekach. Klasycystyczny ratusz z 1820 roku, zlokalizowany przy ulicy Mostowej.

z 1820 roku, zlokalizowany przy ulicy Mostowej. Pozostałości zamku Kazimierza Wielkiego z XIV wieku, wzniesionego nad Pilicą.

z XIV wieku, wzniesionego nad Pilicą. Karczma z XVIII wieku, w której obecnie mieści się Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej.

z XVIII wieku, w której obecnie mieści się Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej. Historyczny układ urbanistyczny miasta z pierwszej połowy XIV wieku.

Unikalnym elementem krajobrazu Przedborza jest zachowany zespół barokowych kapliczek słupowych, nazywanych „cholerycznymi”. Wznoszono je w XVII wieku przy wjazdach do miasta, aby chroniły mieszkańców przed szalejącymi epidemiami. Do dziś przetrwało pięć takich obiektów, które stanowią wyjątkowe świadectwo dawnych wierzeń i obyczajów.

Tak wygląda Przedbórz, jedno z najciekawszych miast w województwie łódzkim [GALERIA]

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