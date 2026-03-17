Tunel średnicowy w Łodzi będzie ukończony? PKP szuka nowego wykonawcy

Kto dokończy tunel średnicowy w Łodzi? Szansa na wznowienie prac w 2026 roku

Prace przy kluczowym łódzkim węźle komunikacyjnym mają nabrać tempa. Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych poinformowali o planach wyłonienia pięciu przedsiębiorstw walczących o przejęcie tej potężnej i ważnej, ale pechowej inwestycji. Trwa przeglądanie dokumentacji dostarczonej przez niemal dziesięć firm zainteresowanych realizacją zlecenia. Kolejnym krokiem będzie zaproszenie wybranej piątki do tak zwanego dialogu technicznego. Na tym etapie omówione zostaną metody drążenia i kwestie ochrony budynków, w tym zabytkowych. O kontrakt zabiegają giganci branży budowlanej. Wśród kandydatów znajduje się przedsiębiorstwo PORR, mające na koncie zwycięstwo w przetargu na podziemną trasę kolei dużych prędkości, a także spółka Gülermak, która zdobyła uznanie podczas realizacji warszawskiego metra i innych strategicznych projektów w Polsce.

📢 Rozwiązaliśmy umowę z wykonawcą budowy podziemnego połączenia kolejowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec – firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (PBDiM).🔴 Powody: brak realnego postępu prac, poważne problemy organizacyjne, techniczne i… pic.twitter.com/yXkcchZajK— PLK SA (@PKP_PLK_SA) February 4, 2026

Katastrofa kamienicy w Łodzi zatrzymała drążenie tunelu. Mieszkańcy wciąż w lokalach zastępczych

Po zakończeniu technicznych konsultacji zarządca infrastruktury wskaże minimum trzech kandydatów, którzy otrzymają prawo złożenia ostatecznych ofert finansowych. Wygrany podmiot ma rozpocząć roboty budowlane jeszcze przed końcem obecnego roku. Przypomnijmy, że podziemna trasa o długości około 7,5 kilometra docelowo połączy stacje Łódź Fabryczna, Kaliska oraz Żabieniec. Ten strategiczny projekt ma całkowicie odmienić podróżowanie pociągami przez stolicę województwa łódzkiego. Niestety, we wrześniu 2024 roku doszło do dramatycznych wydarzeń, które wymusiły całkowite wstrzymanie prac. W trakcie podziemnych robót runął fragment stojącej nad trasą kamienicy. 250 osób, które musiały opuścić swoje domy, do dziś mieszka w lokalach tymczasowych. W pierwszych miesiącach 2026 roku spółka PKP PLK ostatecznie wypowiedziała kontrakt poprzedniemu wykonawcy. Harmonogram zakłada podpisanie dokumentów i powrót ciężkiego sprzętu na plac budowy w trzecim lub czwartym kwartale bieżącego roku.