Pierwsza Komunia 2026. Hulajnoga elektryczna to hit, ale policja bije na alarm

Zasady Pierwszej Komunii i komercjalizacja

Sakrament Pierwszej Komunii Świętej przyjmują zazwyczaj uczniowie trzecich klas szkół podstawowych. Dla ośmio- i dziewięciolatków z katolickich rodzin to moment pierwszego pełnego uczestnictwa we mszy świętej i przyjęcia Eucharystii. Obecnie jednak duchowy wymiar tego wydarzenia coraz częściej schodzi na dalszy plan. Główną rolę zaczynają odgrywać wystawne imprezy w drogich lokalach oraz rywalizacja na najdroższe i najbardziej imponujące podarunki dla dzieci.

Elektronika i hulajnogi jako prezent na Komunię

Wśród najpopularniejszych upominków od lat królują gadżety elektroniczne. Goście chętnie kupują drony, konsole do gier, smartwatche oraz tablety. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się także tradycyjne koperty z gotówką i złota biżuteria. Ostatnio jednak prawdziwym hitem stały się elektryczne hulajnogi. Właśnie w kwestii tego jednośladu głos zabrali funkcjonariusze policji, którzy apelują do kupujących o rozsądek. Przypominają, że taki sprzęt to nie tylko zabawa.

„Choć to upominek nowoczesny i atrakcyjny, niesie on ze sobą poważne konsekwencje i obowiązki, o których nie można zapominać”

Przepisy drogowe a hulajnoga elektryczna dla dziecka

Mundurowi podkreślają, że jazda na e-hulajnodze podlega ścisłym regulacjom prawnym. Aby legalnie poruszać się tym pojazdem po drogach publicznych, trzeba mieć skończone 13 lat i posiadać co najmniej kartę rowerową. Młodsze dzieci mogą jeździć wyłącznie w strefie zamieszkania i to tylko pod stałym nadzorem dorosłych. Ważna jest też kwestia bezpieczeństwa fizycznego. Choć obowiązek noszenia kasku wejdzie w życie w czerwcu 2026 roku, służby już teraz gorąco do tego zachęcają.

„Kask ochronny oraz dodatkowe ochraniacze mogą znacząco ograniczyć skutki ewentualnych upadków”

Policjanci w swoim komunikacie zwracają uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt związany z brakiem wprawy u najmłodszych użytkowników dróg.

„Należy również pamiętać, że dziecko rozpoczynające swoją przygodę z hulajnogą elektryczną często nie ma jeszcze odpowiednich umiejętności. Brak doświadczenia i kontroli nad pojazdem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze”

Najważniejsze zasady poruszania się na e-hulajnodze

Użytkownicy elektrycznych jednośladów muszą stosować się do konkretnych reguł. Oto kluczowe zasady, o których bezwzględnie przypominają służby mundurowe:

należy korzystać z dróg rowerowych, jeśli są one wyznaczone,

w przypadku braku ścieżki rowerowej, dopuszcza się jazdę po jezdni, ale tylko tam, gdzie obowiązuje limit prędkości do 30 km/h,

jazda po chodniku jest możliwa wyjątkowo, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, jazdy z prędkością pieszego i ustępowania mu pierwszeństwa,

surowo zabrania się przewożenia pasażerów, zwierząt czy bagaży, a także holowania za innymi pojazdami,

w trakcie jazdy nie wolno trzymać telefonu w dłoni,

absolutnie niedopuszczalne jest kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.

Na koniec funkcjonariusze przypominają o kwestii odpowiedzialności prawnej w przypadku nieletnich.

„Warto także podkreślić, że w przypadku osób niepełnoletnich za wiele wykroczeń drogowych odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. To na dorosłych spoczywa obowiązek właściwego przygotowania dziecka do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym”

