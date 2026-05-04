Pierwsza Komunia 2026. Hulajnoga elektryczna to hit, ale policja bije na alarm

Alicja Franczuk
2026-05-04 9:10

Pierwsza Komunia to wielkie wydarzenie, a wybór idealnego prezentu spędza sen z powiek wielu gościom. Coraz częściej wybór pada na hulajnogi elektryczne. Zanim jednak kupimy taki sprzęt dla kilkulatka, warto dokładnie poznać obowiązujące przepisy.

Pierwsza Komunia 2026. Hulajnoga elektryczna na prezent? Lepiej zastanów się dwa razy

Zasady Pierwszej Komunii i komercjalizacja

Sakrament Pierwszej Komunii Świętej przyjmują zazwyczaj uczniowie trzecich klas szkół podstawowych. Dla ośmio- i dziewięciolatków z katolickich rodzin to moment pierwszego pełnego uczestnictwa we mszy świętej i przyjęcia Eucharystii. Obecnie jednak duchowy wymiar tego wydarzenia coraz częściej schodzi na dalszy plan. Główną rolę zaczynają odgrywać wystawne imprezy w drogich lokalach oraz rywalizacja na najdroższe i najbardziej imponujące podarunki dla dzieci.

Elektronika i hulajnogi jako prezent na Komunię

Wśród najpopularniejszych upominków od lat królują gadżety elektroniczne. Goście chętnie kupują drony, konsole do gier, smartwatche oraz tablety. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się także tradycyjne koperty z gotówką i złota biżuteria. Ostatnio jednak prawdziwym hitem stały się elektryczne hulajnogi. Właśnie w kwestii tego jednośladu głos zabrali funkcjonariusze policji, którzy apelują do kupujących o rozsądek. Przypominają, że taki sprzęt to nie tylko zabawa.

„Choć to upominek nowoczesny i atrakcyjny, niesie on ze sobą poważne konsekwencje i obowiązki, o których nie można zapominać”

Przepisy drogowe a hulajnoga elektryczna dla dziecka

Mundurowi podkreślają, że jazda na e-hulajnodze podlega ścisłym regulacjom prawnym. Aby legalnie poruszać się tym pojazdem po drogach publicznych, trzeba mieć skończone 13 lat i posiadać co najmniej kartę rowerową. Młodsze dzieci mogą jeździć wyłącznie w strefie zamieszkania i to tylko pod stałym nadzorem dorosłych. Ważna jest też kwestia bezpieczeństwa fizycznego. Choć obowiązek noszenia kasku wejdzie w życie w czerwcu 2026 roku, służby już teraz gorąco do tego zachęcają.

„Kask ochronny oraz dodatkowe ochraniacze mogą znacząco ograniczyć skutki ewentualnych upadków”

Policjanci w swoim komunikacie zwracają uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt związany z brakiem wprawy u najmłodszych użytkowników dróg.

„Należy również pamiętać, że dziecko rozpoczynające swoją przygodę z hulajnogą elektryczną często nie ma jeszcze odpowiednich umiejętności. Brak doświadczenia i kontroli nad pojazdem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze”

Najważniejsze zasady poruszania się na e-hulajnodze

Użytkownicy elektrycznych jednośladów muszą stosować się do konkretnych reguł. Oto kluczowe zasady, o których bezwzględnie przypominają służby mundurowe:

  • należy korzystać z dróg rowerowych, jeśli są one wyznaczone,
  • w przypadku braku ścieżki rowerowej, dopuszcza się jazdę po jezdni, ale tylko tam, gdzie obowiązuje limit prędkości do 30 km/h,
  • jazda po chodniku jest możliwa wyjątkowo, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, jazdy z prędkością pieszego i ustępowania mu pierwszeństwa,
  • surowo zabrania się przewożenia pasażerów, zwierząt czy bagaży, a także holowania za innymi pojazdami,
  • w trakcie jazdy nie wolno trzymać telefonu w dłoni,
  • absolutnie niedopuszczalne jest kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.

Na koniec funkcjonariusze przypominają o kwestii odpowiedzialności prawnej w przypadku nieletnich.

„Warto także podkreślić, że w przypadku osób niepełnoletnich za wiele wykroczeń drogowych odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. To na dorosłych spoczywa obowiązek właściwego przygotowania dziecka do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym”

