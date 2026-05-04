Paweł Kozanecki unika więzienia. Policja szuka adwokata od "trumny na kółkach"

Śmiertelny wypadek na Warmii i skandaliczne słowa Pawła Kozaneckiego

Do tragicznych w skutkach wydarzeń doszło we wrześniu 2021 roku na trasie łączącej Barczewo z Jezioranami. Zgodnie z ustaleniami prokuratury, kierujący osobowym Mercedesem Paweł Kozanecki zignorował podwójną linię ciągłą i wjechał na pas przeznaczony do jazdy w przeciwnym kierunku. Doszło do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym Audi 80. W wyniku odniesionych obrażeń zginęła kobieta prowadząca ten pojazd oraz towarzysząca jej pasażerka.

Krótko po wypadku prawnik zamieścił w mediach społecznościowych kontrowersyjne nagranie. Mężczyzna stwierdził na filmie, że tragiczne zdarzenie stanowiło konfrontację jego nowoczesnego i bezpiecznego pojazdu z "trumną na kółkach", jak nazwał auto ofiar. Według niego właśnie ten fakt przesądził o tym, że podróżujące Audi kobiety nie miały szans na przeżycie.

W pierwszej instancji wymiar sprawiedliwości wymierzył sprawcy karę dwóch lat bezwzględnego pozbawienia wolności oraz nałożył na niego zakaz prowadzenia pojazdów przez okres pięciu lat. Następnie sąd odwoławczy zdecydował się na złagodzenie wyroku, ostatecznie skazując mecenasa na rok i sześć miesięcy za kratkami oraz skracając zakaz prowadzenia samochodów do czterech lat.

Treść policyjnego ogłoszenia

Poszukiwany: PAWEŁ KOZANECKI

Drugie imię: TOMASZ

Imię ojca: ADAM

Imię matki: JOLANTA

Nazwisko panieńskie matki: NOWACKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: ŁÓDŹ

Data urodzenia: 1980-04-06

Pseudonim: —

Ostatnie miejsce zameldowania: ŁÓDŹ, GENERALSKA 15/2

Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji:

LD Komisariat Nr 3 Łódź, 94-046 Łódź,ul. Armii Krajowej 33

telefon: +48 47 841 23 49,47 841 23 50.

email: [email protected]@lodz.ld.policja.gov.pl

poszukuje na podstawie: Art. 177 § 2 Spowodowanie nieumyślnie wypadku, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, poprzez naruszenie, chociażby nieumyślnie, zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Policja oficjalnie poszukuje Pawła Kozaneckiego

Wszystko wskazuje jednak na to, że 46-letni mecenas próbuje uniknąć odpowiedzialności karnej za doprowadzenie do śmierci dwóch osób. Obecnie Paweł Kozanecki jest oficjalnie poszukiwany przez organy ścigania! Odpowiedni komunikat wraz z jego wizerunkiem został opublikowany 30 kwietnia w ogólnodostępnej bazie osób poszukiwanych na głównej stronie internetowej polskiej policji.

