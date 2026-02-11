Tu sytuacja jest najtrudniejsza. Nowe dane GUS o bezrobociu w woj. łódzkim

GUS podał nowe dane o bezrobociu w woj. łódzkim

Z opublikowanego komunikatu Urzędu Statystycznego w Łodzi wynika, że na koniec grudnia 2025 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie łódzkim wyniosła 6,3 proc. To poziom wyższy zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i z analogicznym okresem 2024 roku. W rejestrach urzędów pracy figurowało łącznie 62 tysiące osób bezrobotnych, co oznacza wzrost w skali roku o ponad 16 procent.

Dane pokazują, że bezrobocie w regionie nie rozkłada się równomiernie. Różnice pomiędzy poszczególnymi powiatami są wyraźne i w niektórych miejscach sytuacja na rynku pracy jest znacznie trudniejsza niż średnia wojewódzka.

Te powiaty mają najwyższą stopę bezrobocia

Najwyższy poziom bezrobocia w województwie łódzkim odnotowano w powiecie opoczyńskim, gdzie stopa bezrobocia sięgnęła 9,7 proc. Niewiele niższe wartości zanotowano w powiecie łaskim – 9,4 proc. oraz w powiecie tomaszowskim, gdzie wskaźnik wyniósł 8,9 proc. Wysokie bezrobocie występowało również w powiatach pajęczańskim, kutnowskim i zduńskowolskim, gdzie stopa bezrobocia przekraczała 8 proc.

Powyżej średniej wojewódzkiej znalazły się także m.in. powiaty brzeziński, poddębicki, piotrkowski, wieluński, pabianicki, łęczycki oraz zgierski. Dane jasno pokazują, że największe problemy z bezrobociem koncentrują się w kilku częściach regionu, szczególnie poza największymi ośrodkami miejskimi.

Gdzie bezrobocie jest najniższe w regionie

Na drugim biegunie znajdują się powiaty z najniższą stopą bezrobocia. Najlepszą sytuację odnotowano w powiecie rawskim, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 3,3 proc. Relatywnie niskie wartości zanotowano także w powiecie skierniewickim oraz w samych Skierniewicach. Wśród miejsc z niższym bezrobociem znalazły się również powiaty wieruszowski i bełchatowski.

W Łodzi stopa bezrobocia na koniec grudnia 2025 roku wyniosła 5,5 proc., czyli poniżej średniej dla całego województwa. Dane potwierdzają, że duże miasta oraz ich bezpośrednie otoczenie wypadają lepiej na tle bardziej peryferyjnych powiatów.

Bezrobocie rośnie w skali roku

Porównanie z grudniem 2024 roku pokazuje, że w wielu powiatach stopa bezrobocia wzrosła. Największy przyrost zanotowano w powiecie łaskim, a także w powiatach opoczyńskim, sieradzkim i zduńskowolskim. Wzrosty odnotowano również w Łodzi oraz w kilku innych częściach regionu.

Komunikat Urzędu Statystycznego w Łodzi pokazuje, że choć województwo łódzkie wciąż wypada gorzej niż kilka innych regionów kraju, skala i rozmieszczenie bezrobocia wewnątrz województwa są bardzo zróżnicowane. Dane z końca 2025 roku wyraźnie wskazują, gdzie sytuacja na rynku pracy pozostaje największym wyzwaniem.

