Na szlaku kolejowym w województwie łódzkim rozegrał się dramat. W poniedziałek, 2 listopada, krótko przed godziną 18 w okolicach przystanku Sieradz Męka skład pasażerski uderzył w człowieka.

Poszkodowany nie przeżył tego zderzenia i zginął na miejscu wypadku. W rezultacie tej tragedii zablokowany został jeden tor, co wywołało poważny paraliż komunikacyjny. Podróżni jadący w stronę Poznania, Wrocławia czy Warszawy muszą przygotować się na spore opóźnienia.

Wypadek kolejowy w Sieradzu. Policja ustala kim była ofiara potrącenia

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek tuż przed godziną 18 nieopodal przystanku kolejowego Sieradz Męka.

Z informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez Agnieszkę Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wynika, że skład Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jadący z Sieradza na stację Łódź Widzew śmiertelnie uderzył człowieka przebywającego na torowisku.

Śledczy wciąż nie wiedzą, kim była potrącona ze skutkiem śmiertelnym osoba. W rejonie tragedii pracują już zastępy straży pożarnej oraz funkcjonariusze policji, którzy realizują wymagane procedury.

Przyczyny oraz dokładny przebieg tego zdarzenia pozostają na ten moment nieznane. Obecne na miejscu służby szczegółowo wyjaśniają okoliczności tragedii.

Utrudnienia na trasie Sieradz Zduńska Wola. Zablokowany ruch kolejowy

Tragiczne w skutkach potrącenie wywołało poważne problemy w ruchu kolejowym.

Biuro prasowe przewoźnika PKP Intercity przekazało oficjalnie, że jeden tor na trasie łączącej Sieradz i Zduńską Wolę został całkowicie zamknięty.

Skutkiem tej blokady są duże opóźnienia wybranych składów dalekobieżnych. Problemy dotknęły pasażerów podróżujących pociągami jadącymi między innymi z Poznania oraz Wrocławia przez Łódź w kierunku Warszawy.

Opóźnienia pociągów PKP Intercity. Które składy przyjadą później?

Z danych udostępnionych przez PKP Intercity po godzinie 19.30 wynika, że najdłużej na dalszą podróż czekali pasażerowie pociągu „Nałkowska” relacji Białystok – Wrocław. Czas oczekiwania wydłużył się w tym przypadku o około 60 minut.

Mniej więcej trzydziestominutowe poślizgi odnotowały także inne składy. Chodzi o pociąg „Cegielski” jadący z Krakowa do Poznania, skład „Prosna” kursujący na trasie z Poznania do Warszawy, a także połączenie „Krasiński” łączące Wrocław z Białymstokiem. Inne składy obsługujące linię z Wrocławia i Poznania przez Łódź do Warszawy przyjeżdżały na stacje kilkanaście minut później niż planowano.

Czas oczekiwania na pociągi może ulegać zmianom, ponieważ wszystko zależy od postępu prac służb na torowisku oraz tempa wznawiania pełnej przepustowości szlaku.

Pasażerom zaleca się regularne śledzenie bieżących komunikatów przewoźników kolejowych oraz weryfikowanie aktualnych godzin kursowania poszczególnych składów.