Tragedia na pasach w Łodzi. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił 64-latkę

Funkcjonariusze wstępnie zrekonstruowali przebieg popołudniowego zdarzenia. Okazuje się, że 22-letni strażak kierujący wozem bojowym skręcał w lewo i uderzył w pieszą. - Nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu – poinformował młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej komendy wojewódzkiej. Dokładne okoliczności tej tragedii są obecnie szczegółowo badane przez śledczych pracujących pod nadzorem miejscowego prokuratora.

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