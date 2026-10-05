Tragedia na pasach w Łodzi. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił 64-latkę

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-05 22:42

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w poniedziałkowe popołudnie na terenie Łodzi. Kobieta przechodząca przez oznakowane przejście zginęła pod kołami wozu strażackiego, który manewrował w okolicach miejscowej jednostki ratowniczej przy ulicy Zgierskiej.

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Autor: Fotodax/ Shutterstock

Funkcjonariusze wstępnie zrekonstruowali przebieg popołudniowego zdarzenia. Okazuje się, że 22-letni strażak kierujący wozem bojowym skręcał w lewo i uderzył w pieszą. - Nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu – poinformował młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej komendy wojewódzkiej. Dokładne okoliczności tej tragedii są obecnie szczegółowo badane przez śledczych pracujących pod nadzorem miejscowego prokuratora.

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