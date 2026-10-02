Dramat po zderzeniu z pociągiem. 16-latka przegrała walkę o życie w szpitalu

Wypadek na przejeździe kolejowym w Kopydłowie. BMW wjechało pod pociąg

Do fatalnego zdarzenia doszło 27 września na terenie miejscowości Kopydłów. BMW wjechało tam na niestrzeżony przejazd, znajdując się bezpośrednio na kursie pociągu pasażerskiego relacji Kraków - Poznań.

Pojazdem podróżowała dwójka młodych mieszkańców powiatu wieluńskiego. Samochód prowadził 21-latek, który na skutek drastycznych obrażeń zmarł na miejscu zdarzenia. Obok niego podróżowała 16-letnia dziewczyna i to ona tuż po wypadku dawała jeszcze oznaki życia.

Aspirant sztabowy Katarzyna Grela z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu potwierdziła wcześniej w rozmowie z „Super Expressem”, że ranną nastolatkę zabrał do szpitala śmigłowiec LPR. Od samego początku jej sytuacja zdrowotna była opisywana przez medyków jako skrajnie trudna.

Szpital potwierdza najgorsze. Zmarła 16-letnia pasażerka BMW

Zespół medyczny przez wiele godzin robił wszystko, aby ustabilizować stan poszkodowanej 16-latki. Finalnie okazało się, że obrażenia powstałe po zderzeniu z rozpędzoną maszyną były zbyt potężne. Młoda pacjentka zmarła pomimo intensywnej opieki na oddziale.

Ostatnie doniesienia o zgonie dziewczyny oznaczają, że dramatyczne wydarzenia z Kopydłowa ostatecznie doprowadziły do śmierci dwóch osób.

Składem relacji Kraków - Poznań podróżowało ponad 200 osób

W pociągu biorącym udział w tej katastrofie znajdowało się blisko 230 osób. Na szczęście żaden pasażer oraz członek załogi nie zgłaszał ran. Kobieta prowadząca pociąg została prewencyjnie poddana badaniu alkomatem, które potwierdziło jej całkowitą trzeźwość.

Ze względu na zablokowane przez wrak tory, spółka kolejowa musiała natychmiastowo zorganizować zastępczą komunikację autobusową dla podróżnych.

Prokuratura zbada przyczyny tragedii w powiecie wieluńskim

Obszar katastrofy zabezpieczali policjanci, strażacy i inne służby ratunkowe. Wszelkie działania prowadzono tam pod ścisłym nadzorem prokuratora.

Śledczy weryfikują teraz dokładne okoliczności i sprawdzają, z jakiego powodu kierujący osobówką wjechał na tory w momencie zbliżania się składu pasażerskiego. W ramach dochodzenia badane są zebrane dowody, zeznania naocznych świadków oraz dokumentacja techniczna. Ze względu na zgon nastolatki, akta sprawy obejmą teraz tragiczną śmierć dwojga mieszkańców regionu.

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