Najlepsza cukiernia Łódź - LISTA

Poszukując idealnych wypieków, często stajemy przed wyzwaniem wyboru odpowiedniej cukierni. Niezależnie czy zbliża się Tłusty Czwartek, święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, czy też planujemy urodziny, imieniny, a może po prostu mamy ochotę na chwilę słodkiej przyjemności, kluczowe staje się znalezienie miejsca, które spełni nasze oczekiwania. Oto zestawienie, które pomoże odnaleźć najlepszą cukiernię w Łodzi, gwarantującą niezapomniane doznania smakowe i wizualne.

Cukiernia Rozalka Adres: Familijna 22, 93-494 Łódź

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: "Najlepszy tort na świecie. Spełnił wszystkie oczekiwania i smakowe, i wizualne. Ciasta przepyszne. Dziękujemy. 😁😁😁" Cukiernia s.c. Ł & M Gałeccy Adres: Piotrkowska 128, 90-062 Łódź

Ocena w Google Maps: 4,4

Przykładowa opinia: "Fantastyczne wypieki - przy każdej bytności w Łodzi staram się skosztować czegoś innego, sezonowego (JAGODZIANKI czy BUŁKA ZE ŚLIWKAMI) i nie zawiodłem się jeszcze. POLECEM. Może i wygląd lokalu nie jest nowoczesny ale zdecydowanie broni się smakami" QUASĄ | ŁÓDŹ Adres: Piotrkowska 128, 90-434 Łódź

Ocena w Google Maps: 4,6

Przykładowa opinia: "Jesteście cudowni! 🥺 Za każdym razem te małe rysunki na pudełkach tak bardzo poprawiają mi humor😭🙌✨ Dziś rano odebrałam jedzenie z dostawy, postawiłam paczkę na stole, zrobiłam sobie kawę i dopiero potem zajrzałam do croissantów… I co zobaczyłam? Zwariowani jesteście – narysowaliście tam taką uroczą kaczkę! Jak ja mam to teraz wyrzucić? 🥺🥺🥺 Ogromne dzięki dla osoby, która to zrobiła — naprawdę umiliła mi cały dzień! 🥺 No i oczywiście, wypieki były przepyszne jak zawsze 🥰" Cukiernia Sowa Adres: Juliana Tuwima 15, 90-010 Łódź

Ocena w Google Maps: 4,5

Przykładowa opinia: "Miła atmosfera, fajne miejsce lubię tutaj napić się kawy i zjeść drożdżówkę. Polecam w ofercie lody, praliny, kanapki i co jeszcze potrzeba, chyba.....nic. Polecam." Ozdowscy Piekarnia-Cukiernia CH Nowa Górna Adres: Kolumny 6/36, 93-610 Łódź

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Polecamy wyroby piekarniczo-cukiernicze firmy Ozdowscy. Dziękujemy za piękny i pyszny tort wykonany na urodziny Pani Teofili. Ta wyjątkowa firma oprócz świetnych wyrobów ma także wspaniałe serce, gdyż wykonała w prezencie dla Pani Teofili tort z okazji jej setnych urodzin. Jeszcze raz w imieniu Julilatki dziękujmy i gorąco polecamy wyroby, na pewno pozostaniemy stałymi klientami firmy Ozdowscy.🙂" Jemy Kremy cukiernia, piekarnia i kawiarnia Adres: Włókiennicza 1, 90-263 Łódź

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Miejsce oferuje przepyszne, całkowicie wegańskie pyszności. Zarówno fani słodkich, jak i wytrawnych pozycji znajdą coś dla siebie 💗 Warto jednak mieć z tyłu głowy, że osoby, które lubią "dobre, nie za słodkie" powinny rozważyć towarzystwo kompana do podzielenia się słodkością, gdyż te są naprawdę słodkie! Oczywiście samemu też można, jak kto woli ;) Naprawdę wyjątkowe miejsce!" Słodka Adres: Mikołaja Kopernika 59/lok.2, 90-553 Łódź

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "Według mnie na chwilę obecną najlepsza cukiernia w Łodzi. Ciasta są domowe, jak u babci. Sernik Słodkiej to moje ulubione ciasto, smakuje 100% domowo, niczym smak dzieciństwa. W-ztka Słodkiej to najlepsza w-ztka jaką jadłam. Są tam też różne ciastka, również z maszynki, rurki z domową bitą śmietaną, drożdżowe rogaliki z dżemem. W cukierni można też zamówić kawę, ale to ciasta są tam prawdziwym mistrzostwem. Bardzo polecam tą cukiernię, ciasta od nich to niebo w gębie. W cukierni jest mało miejsca, ale jest kilka stolików." Pan Drożdżówka Adres: Bratysławska 10A, 94-040 Łódź

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: "Pięknie podane afogato. Warto, jeśli ktoś lubi mocną kawę. Duży wybór ciast, fajne drożdżówki. Duża przestrzeń w środku, dużo miejsc siedzących. Przemiła pani obsługująca." Karmel i Sól - Pracownia Słodkich Projektów Adres: Bolesława Szczodrego 22a, 92-414 Łódź

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: "Chcielibyśmy serdecznie podziękować cukierni Karmel i Sól za przygotowanie słodkiego stołu na nasze wesele. Wszystko wyglądało przepięknie – elegancko, kolorowo i spójnie z charakterem uroczystości. Goście byli zachwyceni różnorodnością smaków, a desery znikały w ekspresowym tempie. Nie tylko smak, ale też estetyka podania zrobiły ogromne wrażenie – widać, że każda słodkość była przygotowana z pasją i dbałością o szczegóły. Kontakt z cukiernią był bardzo profesjonalny, wszystko zostało dostarczone na czas i bez najmniejszych problemów. Z całego serca polecamy! ❤️" Pracownia Cukiernicza Mcake /Torty, serniki, bezy inne ciacha na zamówienie/Kawa na wynos Adres: Ziemowita 1, 92-413 Łódź

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "Cudowne miejsce. Wszystkie nasze prośby zostały uchwycone w lot. A smak i wygląd naprawdę idzie w parze. Dziękujemy. Wrócimy."