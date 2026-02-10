Najważniejsze w skrócie
- Kiedy i dla kogo: Kwalifikacja w Łodzi potrwa od 19 lutego do 30 kwietnia 2026 r. i dotyczy głównie mężczyzn z rocznika 2007, ale też starszych roczników, wybranych kobiet oraz ochotników.
- Obowiązki: Osoby wezwane muszą stawić się przed jedną z trzech Powiatowych Komisji Lekarskich w wyznaczonym terminie. Nieobecność należy bezwzględnie usprawiedliwić.
- Konsekwencje: Za niestawienie się bez ważnej przyczyny grozi grzywna lub przymusowe doprowadzenie przez Policję. Każdy stający przed komisją otrzyma jedną z czterech kategorii zdolności do służby wojskowej (A, B, D lub E).
Kwalifikacja wojskowa 2026. Kto musi się stawić?
Chociaż kwalifikacja wojskowa kojarzy się głównie z najmłodszym rocznikiem, obowiązek ten dotyczy znacznie szerszej grupy osób. W 2026 roku imienne wezwania do stawienia się przed komisją otrzymają przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2007 roku. To dla nich jest to pierwszy termin, w którym państwo upomina się o określenie ich zdolności do służby.
Jednak na tym lista się nie kończy. Wezwania mogą spodziewać się również mężczyźni urodzeni w latach 2002–2006, którzy z różnych powodów nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Obowiązek obejmuje także osoby, które w latach 2024–2025 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby, a okres tej niezdolności kończy się przed lub w trakcie trwania tegorocznej kwalifikacji.
Wezwania otrzymają także kobiety urodzone w latach 1999–2007, które posiadają kwalifikacje przydatne dla wojska lub kończą naukę na kierunkach medycznych, weterynaryjnych, psychologicznych czy w zawodach technicznych. Ponadto, do kwalifikacji mogą dobrowolnie zgłosić się ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat, a nie mają jeszcze określonego stosunku do służby wojskowej.
Terminy i adresy komisji lekarskich w Łodzi. Gdzie i kiedy?
Na terenie Łodzi działać będą trzy Powiatowe Komisje Lekarskie, a przynależność do nich zależy od miejsca zamieszkania. Warto sprawdzić, która komisja jest właściwa, aby uniknąć pomyłki.
Dla mieszkańców Bałut i Śródmieścia wyznaczono Powiatową Komisję Lekarską Łódź-1, która będzie urzędować przy ul. Stawowej 28. Termin jej pracy to 25 lutego – 30 kwietnia 2026 r., w godzinach od 7:30 do 16:00.
Osoby zamieszkujące Górną powinny skierować się do Powiatowej Komisji Lekarskiej Łódź-2. Jej siedziba znajdować się będzie przy al. Politechniki 32. Komisja ta będzie działać w terminie od 19 marca do 29 kwietnia 2026 r., również w godzinach 7:30–16:00.
Z kolei mieszkańcy Polesia i Widzewa zostaną wezwani przed Powiatową Komisję Lekarską Łódź-3, zlokalizowaną przy ul. Królewskiej 13/15. Będzie ona pracować najwcześniej, bo już od 19 lutego, a zakończy działanie 30 kwietnia 2026 r. Godziny pracy pozostają bez zmian (7:30–16:00).
Kategorie wojskowe A, B, D, E. Co oznaczają?
Głównym celem kwalifikacji jest ocena zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej. Po badaniach i analizie dokumentacji medycznej, każda osoba otrzymuje jedną z czterech kategorii. To od niej zależy przyszły stosunek do obowiązków wojskowych.
- Kategoria A – zdolny/a do służby wojskowej. Oznacza brak przeciwwskazań do pełnienia służby w każdej jej formie.
- Kategoria B – czasowo niezdolny/a do służby wojskowej. Przyznawana jest na okres 12 lub 24 miesięcy, jeśli stan zdrowia rokuje poprawę. Po tym czasie konieczne jest ponowne stawienie się przed komisją.
- Kategoria D – niezdolny/a do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk w terytorialnej służbie wojskowej.
- Kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny/a do służby wojskowej. Zwalnia z obowiązku służby zarówno w czasie pokoju, jak i w razie mobilizacji oraz wojny.
Uwaga, to obowiązek! Co grozi za niestawienie się na kwalifikację?
Należy pamiętać, że stawienie się na kwalifikację wojskową jest obowiązkiem prawnym. Imienne wezwania są doręczane za potwierdzeniem odbioru, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.
Jeśli z ważnych przyczyn losowych (np. choroba, egzamin) nie można stawić się w danym dniu, należy o tym fakcie poinformować wójta, burmistrza lub prezydenta miasta najpóźniej w dniu kwalifikacji. Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin. Samo usprawiedliwienie nie zwalnia z obowiązku.
Zignorowanie wezwania bez uzasadnionej przyczyny może mieć poważne konsekwencje. Zgodnie z Ustawą o obronie Ojczyzny, na osobę uchylającą się od obowiązku może zostać nałożona grzywna w celu przymuszenia, a w ostateczności nawet zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję. Odmowa przedstawienia dokumentów lub poddania się badaniom również podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.