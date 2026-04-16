Strażak OSP latami chronił innych przed żywiołem. Ogień doszczętnie strawił jego dom

Dariusz Kucharski
Alicja Franczuk
2026-04-16 12:12

Przez lata służył w Ochotniczej Straży Pożarnej, ratując dobytek i życie innych ludzi. Dziś Ryszard Masłowski z miejscowości Przygłów pod Piotrkowem Trybunalskim sam pilnie potrzebuje wsparcia. Jego dom, w którym mieszkał z żoną Małgorzatą, został zniszczony przez pożar. Skala uszkodzeń jest na tyle duża, że obiekt kwalifikuje się wyłącznie do rozbiórki.

Jako strażak ratował życie i dorobek innych. Teraz ogień zniszczył jego dom
Galeria zdjęć 10

Pożar domu strażaka OSP w Przygłowie

Ryszard Masłowski nie uczestniczy już w bezpośrednich działaniach ratowniczych, jednak nieustannie wspiera Ochotniczą Straż Pożarną w Przygłowie. Pod koniec lutego powierzono mu funkcję w Komisji Rewizyjnej. W przeszłości jego zaangażowanie doceniono Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Niestety żywioł, przed którym latami chronił sąsiadów, teraz pozbawił go własnego miejsca zamieszkania. Ogień pojawił się w piątek, 27 marca, na krótko przed godziną 7 rano. Do akcji zadysponowano sześć wozów strażackich. Małżeństwo zdążyło bezpiecznie opuścić płonący budynek, jednak samej konstrukcji nie udało się ocalić. Drewniany dach oraz strop spaliły się doszczętnie, a wstępne wyliczenia wskazują na straty rzędu 350 tysięcy złotych.

Jednego policjanta próbował rozjechać, na innych rzucił się z siekierą. Michał …

Zbiórka na nowy dom dla Ryszarda Masłowskiego

Uszkodzenia okazały się na tyle rozległe, że ocalałe mury nie nadają się do dalszego użytku. Niezbędna jest całkowita rozbiórka pogorzeliska i wybudowanie nowego obiektu. Koszty takiej inwestycji znacząco przekraczają możliwości finansowe poszkodowanego i jego żony. Z tego powodu córka małżeństwa, Magdalena, uruchomiła w internecie specjalną zbiórkę na nowy start dla swoich rodziców.

- Dom, który był ich schronieniem, miejscem codziennych chwil i wspomnień. Dziś zostało tylko pogorzelisko, cisza i ból - mówi pani Magdalena. - Dom nie nadaje się do remontu, pozostaje tylko całkowita rozbiórka. Ogień nie zostawił nic, co można by uratować. W jednej chwili zostali bez dachu nad głową, swoich rzeczy i poczucia bezpieczeństwa. Najtrudniejsze jest patrzeć na ich bezradność... na to jak próbują odnaleźć się w tej rzeczywistości, w której stracili wszystko. Mój tata jest człowiekiem, który zawsze pomaga innym i jest tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Od lat jest strażakiem w OSP Przygłów, gdzie czynnie wspiera druhów. Jest także działaczem społecznym na rzecz naszej miejscowości. Dlatego proszę - jeśli możesz pomóż. Każda nawet najmniejsza wpłata to krok w stronę tego by mogli zacząć od nowa. By mieli gdzie wrócić, odzyskać choć odrobinę nadziei i spokoju - apeluje kobieta.

Rzeźnik z Gruzji zasztyletował 28-letnią Paulinę. Jej zwłoki upchał w torbę i w…

Wsparcie dla strażaka z Przygłowa po tragedii

Społeczność lokalna błyskawicznie zareagowała na dramat rodziny. Mieszkańcy Przygłowa aktywnie włączyli się w pomoc pogorzelcom i apelują o wsparcie finansowe.

- Nasi sąsiedzi doznali ogromnej tragedii. W jednej chwili stracili cały dorobek swojego życia - mówi Paulina Wolska. - Prosimy wszystkich życzliwych ludzi o pomoc w odbudowie ich domu - dodaje.

Do inicjatywy dołączyli również miejscowi strażacy, którzy zapoczątkowali w sieci wyzwanie, aby zmobilizować większą liczbę darczyńców.

„Ruszamy z kolejną akcją pomocową odbudowy domu po pożarze dla naszego druha i Jego rodziny. Zasady są proste, wystarczy udostępnić poniższy film oraz nominować kolejne trzy jednostki OSP/WSP/PSP czy drużyny MDP / DDP. Następnie wpłacamy dowolną kwotę na konto zrzutki i wspólnie #GasimyDlaRyśka!” - informują druhowie z Przygłowa.

Osoby pragnące wesprzeć odbudowę zniszczonego dobytku, mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę na platformie zrzutka.pl, korzystając z dedykowanego linku przypisanego do zbiórki rodziny pana Ryszarda.

Przyłożyła taksówkarzowi nóż do gardła i ukradła 20 zł. Kazała też zniszczyć te…
Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru
