Zasady rekrutacji do przedszkoli w Łodzi

W Łodzi zakończył się pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli, w którym przygotowano 15 185 miejsc. Miejskie przedszkola miały możliwość przyjęcia 3837 nowych dzieci, z czego 3102 już znalazły swoje miejsce. To oznacza, że nadal dostępnych jest 735 miejsc dla nowych kandydatów.

Kiedy rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca?

Drugi etap rekrutacji, czyli nabór uzupełniający, wystartuje 14 lipca i będzie prowadzony elektronicznie. Rodzice będą mogli dowiedzieć się o zakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola 3 sierpnia, a następnie będą musieli potwierdzić chęć zapisania dziecka do danej placówki. Ostateczne listy przyjętych dzieci zostaną ogłoszone 14 sierpnia.

Jak zdobyć punkty w rekrutacji?

Kandydaci do przedszkoli w Łodzi są przyjmowani na podstawie liczby zdobytych punktów. Punkty te są przyznawane za różne kryteria, takie jak okazanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, jego rodzeństwa lub opiekunów. Dodatkowe punkty można zdobyć również, jeśli dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej, wcześniej uczęszczało do miejskiego żłobka, jest zaszczepione lub jeśli rodzice płacą podatki w Łodzi.

Źródło PAP.