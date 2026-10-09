Przerażający atak na dwie nastolatki w Łodzi. Finał policyjnego śledztwa zaskakuje

Łódź: Nastolatki zgłosiły atak przy ulicy Pomorskiej

Piątkowy poranek przyniósł alarmujące wiadomości z centrum miasta. Z pierwotnych ustaleń wynikało, że trzynastolatka oraz jej o dwa lata starsza koleżanka padły ofiarą agresywnego nieznajomego. Mężczyzna miał je zaczepić, a potem zranić w twarz tajemniczym przedmiotem. Nastolatki pokazywały niegroźne zadrapania na policzkach jako dowód napaści. Wiadomość natychmiast podchwyciły lokalne media, co błyskawicznie spotęgowało strach wśród szkolnej społeczności i ich opiekunów.

Stróże prawa z automatu ruszyli do drobiazgowego badania sprawy. Śledczy analizowali nagrania z okolicznych kamer, starannie przeczesywali teren w poszukiwaniu jakichkolwiek dowodów i próbowali zrekonstruować rzekomy napad.

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Wyniki policyjnego dochodzenia okazały się jednak zupełnie nieoczekiwane. Policjanci z komendy wojewódzkiej oficjalnie przekazali, że rzekomy dramat na ulicy Pomorskiej był całkowitą fikcją i nigdy się nie wydarzył.

Na profilu łódzkich mundurowych w serwisie X opublikowano oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

❗️Ważne ‼️ Informacja o rzekomym ataku na dwie dziewczynki przy ul. Pomorskiej w Łodzi okazała się nieprawdziwa. Intensywne działania policjantów doprowadziły do ustalenia, że dziewczynki same przyznały, że wymyśliły przedstawioną historię. Pamiętajmy każde zgłoszenie, które trafia do Policji, jest dokładnie sprawdzane, a okoliczności zdarzeń poddawane są weryfikacji.— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 9, 2026

„Informacja o rzekomym ataku na dwie dziewczynki przy ul. Pomorskiej w Łodzi okazała się nieprawdziwa. Intensywne działania policjantów doprowadziły do ustalenia, że dziewczynki same przyznały, że wymyśliły przedstawioną historię. Pamiętajmy każde zgłoszenie, które trafia do Policji, jest dokładnie sprawdzane, a okoliczności zdarzeń poddawane są weryfikacji”.

Panika wokół „krwawego piątku” w szkołach. Policja uspokaja

Ten incydent wywołał tak duże poruszenie ze względu na panującą obecnie w Polsce nerwową atmosferę. Służby od kilku dni baczniej przyglądają się bezpieczeństwu placówek w związku z wirtualnymi plotkami o planowanym „krwawym piątku”. Mundurowi proszą obywateli o chłodne głowy i powstrzymanie się od udostępniania plotek z sieci. Równocześnie zapewniają, że żaden sygnał o niebezpieczeństwie nie zostaje zbagatelizowany i zawsze podlega rygorystycznej kontroli.

Wymyślony atak na Pomorskiej. Służby przypominają o konsekwencjach

Mimo że opisywana sytuacja z Łodzi okazała się jedynie głupim żartem, funkcjonariusze przestrzegają przed podobnymi zachowaniami. Fabrykowanie zagrożeń nie tylko nakręca zbiorową histerię, ale też marnuje czas i zasoby patroli. Śledczy stanowczo zaznaczają, że gdy w grę wchodzi zdrowie nieletnich, każda najmniejsza poszlaka musi zostać gruntownie przebadana.

Rzekoma napaść w centrum miasta miała swój bezkrwawy finał, jednak przez dłuższą chwilę łodzianie oraz stróże prawa żyli w przekonaniu o grasującym niebezpieczeństwie. Dopiero po policyjnych przesłuchaniach wyszło na jaw, że rzekome pokrzywdzone same uknuły całą tę intrygę od początku do końca.

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