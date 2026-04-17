Pogoda w Łodzi: 17-19 kwietnia

Nadchodzący weekend w Łodzi zapowiada się zróżnicowanie. Pierwsze dwa dni upłyną pod znakiem słońca i rosnącej temperatury, ale w niedzielę aura ulegnie zmianie i pojawią się opady deszczu. Najcieplejszym dniem będzie niedziela, jednak to sobota przyniesie najwięcej słońca.

Weekend w Łodzi rozpocznie się spokojnie. W piątek na termometrach zobaczymy maksymalnie około 14 stopni Celsjusza. Niebo będzie tylko lekko zachmurzone, co pozwoli cieszyć się promieniami słońca. Wiatr tego dnia będzie odczuwalny, osiągając prędkość około 3 m/s. Noc z piątku na sobotę będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 7 stopni.

Słoneczna i bezdeszczowa sobota

Sobota zapowiada się jako najpogodniejszy dzień weekendu. Mieszkańcy Łodzi mogą liczyć na bezchmurne niebo i dużo słońca przez cały dzień. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do około 16 stopni. Wiatr wyraźnie osłabnie w porównaniu do piątku, a jego prędkość nie przekroczy 2 m/s. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak najzimniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do zaledwie 5 stopni.

Niedziela przyniesie zmianę i deszcz

Ostatni dzień weekendu przyniesie całkowitą zmianę aury. Choć niedziela będzie najcieplejszym dniem, z temperaturą maksymalną sięgającą 16 stopni Celsjusza i najcieplejszą nocą (około 8 stopni), to słońce skryje się za gęstymi chmurami. Prognozowane są opady deszczu. Wiatr utrzyma swoją niewielką siłę z soboty, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Łodzi?

Pogoda w ten weekend w Łodzi zachęca do zróżnicowanych aktywności. Słoneczna i bezdeszczowa sobota to idealny moment na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Dobre warunki będą sprzyjać spacerom po parkach czy korzystaniu z miejskich terenów zielonych. Z kolei deszczowa i pochmurna niedziela może być dobrą okazją do nadrobienia zaległości kulturalnych w zamkniętych obiektach lub spędzenia czasu w domu.

Dane pogodowe: OpenWeather