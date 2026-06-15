Obnażał się przed uczniami podstawówki! Trwają poszukiwania sprawcy

Niezidentyfikowany sprawca dwukrotnie nagabywał uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu, obnażając się w rejonie placówki oświatowej.

Nauczyciele błyskawicznie powiadomili organy ścigania o tym zdarzeniu, jednak ekshibicjonista zdołał uciec, a mundurowi nadal pracują nad jego schwytaniem.

Mieszkańcy łowickiego osiedla Starzyńskiego proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i pilne dzwonienie pod numer 112 w przypadku zauważenia intruza.

Zgorszenie przy łowickiej podstawówce. Ekshibicjonista na lekcji WF-u

Przedstawiciele dyrekcji łowickiej placówki poinformowali, że skandaliczne zachowanie powtórzyło się dwukrotnie tego samego dnia. Nierozpoznany sprawca wykorzystał moment, gdy dzieci brały udział w zajęciach sportowych na świeżym powietrzu. Pracownicy oświaty od razu zaalarmowali organy ścigania, jednak mimo błyskawicznej reakcji patrolu nie udało się zatrzymać uciekiniera na miejscu zdarzenia.

- Podczas zajęć wychowania fizycznego nieznany mężczyzna miał dopuścić się obscenicznego zachowania w pobliżu szkolnego ogrodzenia, narażając uczniów na kontakt z nieodpowiednimi treściami. Sprawca pozostaje na wolności, a policja prowadzi działania mające na celu jego identyfikację i zatrzymanie - poinformowało na Facebooku miasto Łowicz.

Policja i dyrekcja apelują o czujność na osiedlu Starzyńskiego

Wydarzenia z Łowicza mocno zaniepokoiły lokalnych mieszkańców oraz opiekunów dzieci uczących się w tutejszej placówce edukacyjnej. Mundurowi proszą o pełną współpracę i uważne monitorowanie najbliższego otoczenia. Największą uwagę należy zwrócić na tereny w pobliżu szkół, kompleksów rekreacyjnych, placów zabaw i ciągów komunikacyjnych na osiedlu Starzyńskiego. Służby podkreślają, że każdy niepokojący sygnał powinien natychmiast trafić do operatorów numeru alarmowego 112. Nawet najdrobniejszy szczegół może pomóc kryminalnym w wytypowaniu sprawcy i zapobieżeniu kolejnym atakom w miejscach gromadzenia się młodzieży.

Sonda Czy czujesz się bezpiecznie w swojej okolicy? Tak Nie Nie mam zdania